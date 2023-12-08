Подтопление тоннелей в метро Киева — прокуратура начала расследование

Виталий Кличко и работники метро осматривают тоннель. Фото: Telegram-канал КГГА

Подольская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена. Сегодня там были перекрыты две станции метро.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УКУ)", — говорится в сообщении.

Источник: соцсети

Как отмечают прокуроры, авария произошла из-за разгерметизации тоннеля и появления трещин в его стенах это и привело к подтоплению тоннеля на Оболонско-Теремковской линии.

Как подчеркнули в прокуратуре, в ходе досудебного расследования будут исследованы обстоятельства, повлекшие аварию. Следствие также оценит действия КП "Киевский метрополитен" и подрядчиков, которые занимались строительством гоночных тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в долине реки Лыбидь.

Напомним, что сегодня в столичном метро произошла авария, в результате которой колеи залило водой. В результате КГГА запустила дополнительный наземный транспорт.