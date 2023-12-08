Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Подтопление тоннелей в метро Киева — прокуратура начала расследование arrow

Подтопление тоннелей в метро Киева — прокуратура начала расследование

8 декабря 2023 19:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Подтопление тоннелей в метро Киева — прокуратура начала расследование
Виталий Кличко и работники метро осматривают тоннель. Фото: Telegram-канал КГГА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Подольская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена. Сегодня там были перекрыты две станции метро.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Читайте также:

Киевские прокуроры ведут расследование

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УКУ)", — говорится в сообщении.

Источник: соцсети

Как отмечают прокуроры, авария произошла из-за разгерметизации тоннеля и появления трещин в его стенах это и привело к подтоплению тоннеля на Оболонско-Теремковской линии.

Как подчеркнули в прокуратуре, в ходе досудебного расследования будут исследованы обстоятельства, повлекшие аварию. Следствие также оценит действия КП "Киевский метрополитен" и подрядчиков, которые занимались строительством гоночных тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в долине реки Лыбидь.

Напомним, что сегодня в столичном метро произошла авария, в результате которой колеи залило водой. В результате КГГА запустила дополнительный наземный транспорт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме