У Києві залило гарячою водою підвал будинку, який використовують як укриття

У Києві в житловому будинку у Соломʼянському районі відбувся прорив труб опалювальної системи. Окріп парує з підвалу до пʼятого поверху.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко в понеділок, 19 січня.

Що відомо про аварію

Жителька будинку у Соломʼянському районі Києва Раїса розповіла про прорив труб опалювальної системи.

"Що труби, що опалення, що вода гаряча, все це, що каналізації. Ми як на пороховій боці тут живемо", — зазначає вона.

Підвал, який мешканці використовували як укриття, затоплений гарячою водою. За її словами, аварійні служби не можуть перекрити опалення через морози.

"Вчора приїжджала поліція .... Потім ввечері вже десь о 10-11 вечора приїхала аварійка. Вони подивилися, сказали, що не можуть його закрити, бо морози. Як нам далі бути, ми не знаємо. Куди тільки не дзвонили, тільки не обращалися — ніхто нам нічого....", — додала Раїса.

Жінка наголосила, що через прорив труби, мешканці будинку залишилися без сховища на випадок повітряних тривог.

"У підвалі сусіди організували укриття, коли такі великі тривоги, щоб люди могли спуститися. У нас тут і пенсіонери є, і з дітками, і ми все це організували. На даний момент ми не можемо все це використовувати, тому що там води багато", — зазначила Раїса.

