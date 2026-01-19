Чи потрібно киянам виїжджати з міста — експерт дав роз'яснення

Мешканці Києва біля польової кухні. Фото: Reuters

Мешканцям Києва не загрожує масова евакуація через перебої з теплопостачанням. Тимчасові рекомендації стосуються лише мешканців близько 30 багатоповерхових будинків, де тривалий час не вдається відновити тепло.

Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 19 січня.

Реклама

Читайте також:

У Києві не планується масова евакуація

Рябцев наголосив, що ситуація в місті залишається контрольованою, і паніку роздмухувати не варто.

За словами експерта, йдеться виключно про тимчасовий переїзд для тих, хто має таку можливість, до завершення ремонтних робіт. Решта киян можуть залишатися у своїх домівках, адже масштабної загрози для населення наразі немає. Він додав, що енергетичні служби активно працюють над відновленням теплопостачання у проблемних будинках, а загалом у місті забезпечено стабільну роботу систем опалення.

"Ніяких закликів їхати з міста ніхто не давав. Залучені усі робочі бригади. Зараз ситуація потрошку, але покращується. Нікуди їхати не потрібно, ніякої паніки не потрібно розводити", — сказав Рябцев.

Нагадаємо, в одному з житлових комплексів Києва мешканці покидають свої оселі через відсутність опалення.

Раніше повідомлялося, що до відновлення теплопостачання у столиці залучили бригади "Укрзалізниці".

А також стало відомо, яка ситуація з електропостачанням у Києві станом на 19 січня.