В Киеве залило горячей водой подвал дома, который используют как укрытие

Подвал-укрытие дома в Киеве затопило горячей водой — видео
В Киеве в жилом доме в Соломенском районе произошел прорыв труб отопительной системы. Окреп парит из подвала до пятого этажа.
Об этом сообщает корреспондент News.LIVE Анастасия Жиденко в понедельник, 19 января.
Что известно об аварии
Жительница дома в Соломенском районе Киева Раиса рассказала о прорыве труб отопительной системы.
"Что трубы, что отопление, что вода горячая, все это, что канализации. Мы как на пороховой бочке здесь живем", — отмечает она.
Подвал, который жильцы использовали как укрытие, затоплен горячей водой. По ее словам, аварийные службы не могут перекрыть отопление из-за морозов.
"Вчера приезжала полиция .... Потом вечером уже где-то в 10-11 вечера приехала аварийка. Они посмотрели, сказали, что не могут его закрыть, потому что морозы. Как нам дальше быть, мы не знаем. Куда только не звонили, только не обращались - никто нам ничего не сказал",— добавила Раиса.
Женщина подчеркнула, что из-за прорыва трубы жильцы дома остались без хранилища на случай воздушных тревог.
"В подвале соседи организовали укрытие, когда такие большие тревоги, чтобы люди могли спуститься. У нас здесь и пенсионеры есть, и с детьми, и мы все это организовали. На данный момент мы не можем все это использовать, потому что там много воды", — отметила Раиса.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор. Он был посвящен ситуации со светом и отоплением в разных регионах.
Ранее мы также информировали, что жителям Киева не нужна массовая эвакуация. Это касается только жителей 30 многоэтажных домов, где не удается восстановить тепло.
