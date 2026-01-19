В Киеве залило горячей водой подвал дома, который используют как укрытие

Жительница дома в Соломенском районе Раиса рассказала о подвале. Фото: кадр с видео

В Киеве в жилом доме в Соломенском районе произошел прорыв труб отопительной системы. Окреп парит из подвала до пятого этажа.

Об этом сообщает корреспондент News.LIVE Анастасия Жиденко в понедельник, 19 января.

Что известно об аварии

Жительница дома в Соломенском районе Киева Раиса рассказала о прорыве труб отопительной системы.

"Что трубы, что отопление, что вода горячая, все это, что канализации. Мы как на пороховой бочке здесь живем", — отмечает она.

Подвал, который жильцы использовали как укрытие, затоплен горячей водой. По ее словам, аварийные службы не могут перекрыть отопление из-за морозов.

"Вчера приезжала полиция .... Потом вечером уже где-то в 10-11 вечера приехала аварийка. Они посмотрели, сказали, что не могут его закрыть, потому что морозы. Как нам дальше быть, мы не знаем. Куда только не звонили, только не обращались - никто нам ничего не сказал",— добавила Раиса.

Женщина подчеркнула, что из-за прорыва трубы жильцы дома остались без хранилища на случай воздушных тревог.

"В подвале соседи организовали укрытие, когда такие большие тревоги, чтобы люди могли спуститься. У нас здесь и пенсионеры есть, и с детьми, и мы все это организовали. На данный момент мы не можем все это использовать, потому что там много воды", — отметила Раиса.

