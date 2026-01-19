Видео
Главная Киев Подвал-укрытие дома в Киеве затопило горячей водой — видео

Подвал-укрытие дома в Киеве затопило горячей водой — видео

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 17:56
В Киеве залило горячей водой подвал дома, который используют как укрытие
Жительница дома в Соломенском районе Раиса рассказала о подвале. Фото: кадр с видео

В Киеве в жилом доме в Соломенском районе произошел прорыв труб отопительной системы. Окреп парит из подвала до пятого этажа.

Об этом сообщает корреспондент News.LIVE Анастасия Жиденко в понедельник, 19 января.

Читайте также:

Что известно об аварии

Жительница дома в Соломенском районе Киева Раиса рассказала о прорыве труб отопительной системы.

"Что трубы, что отопление, что вода горячая, все это, что канализации. Мы как на пороховой бочке здесь живем", — отмечает она.

Подвал, который жильцы использовали как укрытие, затоплен горячей водой. По ее словам, аварийные службы не могут перекрыть отопление из-за морозов.

"Вчера приезжала полиция .... Потом вечером уже где-то в 10-11 вечера приехала аварийка. Они посмотрели, сказали, что не могут его закрыть, потому что морозы. Как нам дальше быть, мы не знаем. Куда только не звонили, только не обращались - никто нам ничего не сказал",— добавила Раиса.

Женщина подчеркнула, что из-за прорыва трубы жильцы дома остались без хранилища на случай воздушных тревог.

"В подвале соседи организовали укрытие, когда такие большие тревоги, чтобы люди могли спуститься. У нас здесь и пенсионеры есть, и с детьми, и мы все это организовали. На данный момент мы не можем все это использовать, потому что там много воды", — отметила Раиса.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор. Он был посвящен ситуации со светом и отоплением в разных регионах.

Ранее мы также информировали, что жителям Киева не нужна массовая эвакуация. Это касается только жителей 30 многоэтажных домов, где не удается восстановить тепло.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
