Укриття в метро Києва — скільки людей ховалось у підземці під час тривог в 2024 році

Підземка як укриття — скільки людей прийняло метро у 2024 році
У Києві цьогоріч під час повітряних тривог сотні тисяч людей використовували метрополітен як укриття. Станції підземки працюють і в нічний час доби.
Про це повідомив начальник служби руху Київського метрополітену Сергій Ткачук в ефірі телеканалу "Київ24".
Скільки людей скористалися станціями метро під час повітряних тривог
Ткачук зазначив, що в умовах воєнного стану та регулярних тривог столична підземка стала одним із головних укриттів для мешканців Києва.
"Ми працюємо в умовах воєнного стану та постійних повітряних тривог. Попри це, ми організовуємо перевезення пасажирів і забезпечуємо їх укриттям під час тривог", — розповів він.
Представник метрополітену додав, що впродовж цього року, лише в нічний період, метро прихистило понад 450 тисяч людей.
Ткачук також наголосив, що ця цифра не враховує кількість людей, які ховаються у метро під час повітряних тривог, що виникають протягом дня, коли рух поїздів не припиняється.
Раніше ми повідомляли, що ізраїльська художниця розмалювала укриття в дитячій лікарні Охматдит.
А депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що у Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів.
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