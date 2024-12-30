Укриття в метро Києва — скільки людей ховалось у підземці під час тривог в 2024 році

Люди спустились у метро під час повітряної тривоги. Ілюстративне фото: facebook.com/kyivmetro

У Києві цьогоріч під час повітряних тривог сотні тисяч людей використовували метрополітен як укриття. Станції підземки працюють і в нічний час доби.

Про це повідомив начальник служби руху Київського метрополітену Сергій Ткачук в ефірі телеканалу "Київ24".

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Ткачук зазначив, що в умовах воєнного стану та регулярних тривог столична підземка стала одним із головних укриттів для мешканців Києва.

"Ми працюємо в умовах воєнного стану та постійних повітряних тривог. Попри це, ми організовуємо перевезення пасажирів і забезпечуємо їх укриттям під час тривог", — розповів він.

Представник метрополітену додав, що впродовж цього року, лише в нічний період, метро прихистило понад 450 тисяч людей.

Ткачук також наголосив, що ця цифра не враховує кількість людей, які ховаються у метро під час повітряних тривог, що виникають протягом дня, коли рух поїздів не припиняється.

Раніше ми повідомляли, що ізраїльська художниця розмалювала укриття в дитячій лікарні Охматдит.

А депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що у Києві деякі райони витратили менш як 5% коштів за рік на облаштування укриттів.