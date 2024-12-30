Укрытие в метро Киева — сколько людей пряталось в подземке во время тревог в 2024 году

Люди спустились в метро во время воздушной тревоги. Иллюстративное фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве в этом году во время воздушных тревог сотни тысяч людей использовали метрополитен в качестве укрытия. Станции подземки работают и в ночное время суток.

Об этом сообщил начальник службы движения Киевского метрополитена Сергей Ткачук в эфире телеканала "Киев24".

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Ткачук отметил, что в условиях военного положения и регулярных тревог столичное метро стало одним из главных укрытий для жителей Киева.

"Мы работаем в условиях военного положения и постоянных воздушных тревог. Несмотря на это, мы организуем перевозки пассажиров и обеспечиваем их укрытием во время тревог", — рассказал он.

Представитель метро добавил, что в течение этого года, только в ночное время, метро укрыло более 450 тысяч человек.

Ткачук также подчеркнул, что эта цифра не учитывает количество людей, которые прячутся в метро во время воздушных тревог, возникающих в течение дня, когда движение поездов не прекращается.

Ранее мы сообщали, что израильская художница разукрасила укрытие в детской больнице Охматдет.

А депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что в Киеве некоторые районы потратили менее 5% средств за год на обустройство укрытий.