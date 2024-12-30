Укрытие в метро Киева — сколько людей пряталось в подземке во время тревог в 2024 году

Подземка как укрытие — сколько людей приняло метро в 2024 году
В Киеве в этом году во время воздушных тревог сотни тысяч людей использовали метрополитен в качестве укрытия. Станции подземки работают и в ночное время суток.
Об этом сообщил начальник службы движения Киевского метрополитена Сергей Ткачук в эфире телеканала "Киев24".
Сколько людей воспользовались станциями метро во время воздушных тревог
Ткачук отметил, что в условиях военного положения и регулярных тревог столичное метро стало одним из главных укрытий для жителей Киева.
"Мы работаем в условиях военного положения и постоянных воздушных тревог. Несмотря на это, мы организуем перевозки пассажиров и обеспечиваем их укрытием во время тревог", — рассказал он.
Представитель метро добавил, что в течение этого года, только в ночное время, метро укрыло более 450 тысяч человек.
Ткачук также подчеркнул, что эта цифра не учитывает количество людей, которые прячутся в метро во время воздушных тревог, возникающих в течение дня, когда движение поездов не прекращается.
Ранее мы сообщали, что израильская художница разукрасила укрытие в детской больнице Охматдет.
А депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что в Киеве некоторые районы потратили менее 5% средств за год на обустройство укрытий.
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