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Ізраїльська художниця розмалювала сховище лікарні Охматдит — фото

22 листопада 2024 14:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
Художниця Зоя Север розмалювала укриття в Охматдиті
Діти у сховищі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Анастасія Постоєнко - Редактор

У лікарні "Охматдит", що у Києві влаштували творчий день. Художниця з Ізраїлю відвідала заклад  та допомогла розмалювати укриття в установі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ізраїльська художниця Зоя Север допомагає малечі не втрачати надію під час війни Засновниця фонду "Об’єднані люди планети", за підтримки ізраїльського посольства, відвідує дитячі лікарні та школи по всій Україні та разом з дітлахами створює стінописи.

Охматдит
Діти в оновленому укритті. Фото: Новини.LIVE
Охматдит
Діти в укритті. Фото: Новини.LIVE
Укриття Охматдит
Діти з врученими грамотами.

Цього разу художниця Зоя Север відвідала укриття в "Охматдиті", де організували творчий день. Діти взяли участь у створенні картини та отримали грамоти.

Нагадаємо,  голова Ради з відновлення Інна Іваненко відповіла, у якому стані підготовка "Охматдиту" до зими після руйнівної російської атаки. 

Також медичний директор НДСЛ "Охматдит" Сергій Чернишук назвав суму збитків пошкодженого обладнання у лікарні внаслідок обстрілу. 

А в Міністерстві охорони здоров'я України сказали, скільки держава виділила коштів на відбудову зруйнованого росіянами корпусу "Охматдит".

Київ діти художники Охматдит укриття

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