Пік водопілля ще попереду: у КМВА розповіли про загрози для потопу в столиці

Затоплення у столиці України. Фото: Новини.LIVE

Сезонна весняна повінь та опади на початку весни призвели до підвищення рівня води в річках. За прогнозами, пік водопілля в Києві ще попереду. Приблизно він припаде на 22-23 квітня.

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

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Затоплення у столиці України

"Починаючи з 12 квітня, розпочалося збільшення скидів з Київського водосховища, внаслідок пропуску водопілля. Добова інтенсивність росту рівня води в річці Дніпро в межах Києва — 23-25 см. За даними Укргідрометцентру, рівень води в Дніпрі у Києві біля моста "Метро" за минулу добу змінювався від 659 см до 650 cм, а на 8:00 год 17 квітня становив 657 см над "нулем". Відмічається затоплення заплави, прирічкових територій у міській і приміській зоні, в місцях відпочинку Гідропарк, Труханів острів, парку "Муромець" та інших", — розповів Попко.

За його словами, підтоплення садово-дачної забудови мінімальне. Працівники ДСНС поки не проводять жодних робіт по відкачуванню води. Попко наголосив, що критичного рівню води в Дніпрі поки немає, однак цьогоріч він перевищив на понад 1 м тогорічний.

"Усі потрібні служби в повній готовності. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Не панікуйте, бережіть себе і близьких, та наближайте мир в Україні після нашої Перемоги!" — додав Попко.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, наразі в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей та Києва.

Також ми писали, що ДСНС попереджає про небезпечну гідрологічну ситуацію в Україні. Через водосховища Дніпровського каскаду буде затоплення заплавних територій.