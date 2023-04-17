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Пик половодья еще впереди: в КГВА рассказали об угрозах для потопа в столице

17 апреля 2023 22:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пик половодья еще впереди: в КГВА рассказали об угрозах для потопа в столице
Наводнение в столице Украины. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сезонное весеннее половодье и осадки в начале весны привели к повышению уровня воды в реках. По прогнозам, пик половодья в Киеве еще впереди. Приблизительно он придется на 22-23 апреля.

Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко.

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"Начиная с 12 апреля началось увеличение сбросов из Киевского водохранилища, вследствие пропуска половодья. Суточная интенсивность роста уровня воды в реке Днепр в пределах Киева — 23-25 см. По данным Укргидрометцентра, уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" за минувшие сутки менялся от 659 см до 650 см, а на 8:00 17 апреля составлял 657 см над "нулем". Отмечается затопление поймы, приречных территорий в городской и пригородной зоне, в местах отдыха Гидропарк, Труханов остров, парка "Муромец" и других", — рассказал Попко.

По его словам, подтопление садово-дачной застройки минимальное. Работники ГСЧС пока не проводят никаких работ по откачке воды. Попко отметил, что критического уровня воды в Днепре пока нет, однако в этом году он превысил более чем на 1 м прошлогодний.

"Все необходимые службы в полной готовности. Мы готовы к любому развитию ситуации. Не паникуйте, берегите себя и близких, и приближайте мир в Украине после нашей Победы!", — добавил Попко.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное повышение уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей и Киева.

Также мы писали, что ГСЧС предупреждает об опасной гидрологической ситуации в Украине. Через водохранилища Днепровского каскада будет затоплено пойменные территории.

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