Повінь на Київщині: у ДСНС показали фото з висоти пташиного польоту та дали оцінку ситуації

Підтоплення в Іванкові (Вишгородський район, Київської області), 14 квітня 2023 року. Фото: УНІАН

У Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води, який контролюється. Наразі небезпеки немає.

Про це розповіли в ДСНС та опублікували фото наслідків підтоплень у своєму Facebook.

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Як зазначають рятувальники, наразі на території Київської області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води.

Фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків. Тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.

Наслідки підняття рівня води у Київській області. Фото: ДСНС

Наслідки підняття рівня води у Київській області. Фото: ДСНС

Наслідки підняття рівня води у Київській області. Фото: ДСНС

Наслідки підняття рівня води у Київській області. Фото: ДСНС 1 / 4

Зазначимо, в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, 14 квітня у Київській області внаслідок розливу Десни було підтоплено село у Броварському районі. Рятувальники евакуювали сім’ю з чотирьох осіб. Усього було підтоплено більше 10 присадибних ділянок.