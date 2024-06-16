У Києві провели марш проти ЛГБТК+

У Києві відбувся марш противників ЛГБТК+. Фото:Новини.LIVE.

У Києві вперше за два роки війни пройшов Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Після маршу на вулицях Хрещатику помітили новий натовп, учасники якого виступають "за традиційні цінності".

Про це повідомляють українські ЗМІ.

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Акція представників правих організацій

Після завершення Маршу рівності праві організації розпочали свою акцію. Після його завершення, частина їхніх учасників спустилася до метро. Поліція закликала решту присутніх швидко покинути місце проведення акції. Наразі на місці події все ще перебуває багато правоохоронців.

Також у мережі з'явилося відео з моментом прориву поліцейських противниками Маршу рівності за ЛГБТК+, який відбувся сьогодні у центрі Києва.

Акція противників ЛГБТК+ у Києві. Фото: hromadske

"Зараз ультраправі готуються провести свою ходу Києвом", — йдеться в повідомленні.

"Сотні людей зібралися, приїхали ветерани з ампутацією. Що це значить? Українцям не все одно, військовим не все одно. Люди хочуть визначати державну політику, впливати на неї. Мають на це повне право. Особливо військові та ті, які захищали цю країну", — сказав командир "Російського добровольчого корпусу", який воює на боці України Денис Нікітін.

Раніше ми писали про те, як 16 червня у Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Він проводився вперше з початку повномасштабного вторгнення, участь взяли близько 500 осіб.

Також ми повідомляли, що у Києві 14 червня пройшла акція протесту проти Маршу Рівності, що був запланований на 16 червня. Вони закликали міську владу скасувати захід.