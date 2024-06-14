У Києві пройшла акція протесту проти Маршу Рівності

Мітинг біля стін КМДА. Фото: Reuters

У Києві, в п’ятницю, 14 червня, пройшла акція протесту проти "Маршу Рівності", що запланований на 16 червня. Вони закликали міську владу скасувати захід.

Про це повідомило видання Суспільне.

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Протестувальники, серед яких були військові, громадські активісти та учасники російсько-українського конфлікту, зібралися біля будівлі міської влади. Демонстранти тримали плакати з гаслами, які критикували прайд та ЛГБТ-спільноту, висловлюючи підтримку традиційним цінностям і вважаючи, що проведення "Маршу Рівності" у воєнний стан є недоречним.

Очевидці зазначають, що акція проходить без порушень порядку, а правоохоронці слідкують за дотриманням законності.

Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні.

Раніше ми писали, що хода пройде вулицями столиці, поблизу укриттів, а не у метро, як планувалося раніше. Загалом у "КиївПрайд-2024" візьмуть участь близько 500 осіб.