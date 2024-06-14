У Києві пройшла акція протесту проти Маршу Рівності

У Києві провели мітинг проти маршу ЛГБТ
У Києві, в п’ятницю, 14 червня, пройшла акція протесту проти "Маршу Рівності", що запланований на 16 червня. Вони закликали міську владу скасувати захід.
Про це повідомило видання Суспільне.
Протест проти маршу ЛГБТ
Протестувальники, серед яких були військові, громадські активісти та учасники російсько-українського конфлікту, зібралися біля будівлі міської влади. Демонстранти тримали плакати з гаслами, які критикували прайд та ЛГБТ-спільноту, висловлюючи підтримку традиційним цінностям і вважаючи, що проведення "Маршу Рівності" у воєнний стан є недоречним.
Очевидці зазначають, що акція проходить без порушень порядку, а правоохоронці слідкують за дотриманням законності.
Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні.
Раніше ми писали, що хода пройде вулицями столиці, поблизу укриттів, а не у метро, як планувалося раніше. Загалом у "КиївПрайд-2024" візьмуть участь близько 500 осіб.
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