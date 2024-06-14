Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві провели мітинг проти маршу ЛГБТ arrow

У Києві провели мітинг проти маршу ЛГБТ

14 червня 2024 19:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві пройшла акція протесту проти Маршу Рівності
Мітинг біля стін КМДА. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві, в п’ятницю, 14 червня, пройшла акція протесту проти "Маршу Рівності", що запланований на 16 червня. Вони закликали міську владу скасувати захід.

Про це повідомило видання Суспільне.

Читайте також:

Протест проти маршу ЛГБТ

Протестувальники, серед яких були військові, громадські активісти та учасники російсько-українського конфлікту, зібралися біля будівлі міської влади. Демонстранти тримали плакати з гаслами, які критикували прайд та ЛГБТ-спільноту, висловлюючи підтримку традиційним цінностям і вважаючи, що проведення "Маршу Рівності" у воєнний стан є недоречним.

Очевидці зазначають, що акція проходить без порушень порядку, а правоохоронці слідкують за дотриманням законності.

Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні. 

Раніше ми писали, що хода пройде вулицями столиці, поблизу укриттів, а не у метро, як планувалося раніше. Загалом у "КиївПрайд-2024" візьмуть участь близько 500 осіб. 

Україна
Київ
мітинг
ЛГБТ
гей
протести

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна