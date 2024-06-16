В Киеве провели марш против ЛГБТК+

В Киеве прошел марш противников ЛГБТК+. Фото:Новини.LIVE.

В Киеве впервые за два года войны прошел Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. После марша на улицах Крещатика заметили новую толпу, участники которой выступают "за традиционные ценности".

Об этом сообщают украинские СМИ.

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Акция представителей правых организаций

После завершения Марша равенства правые организации начали свою акцию. После его завершения часть их участников спустилась в метро. Полиция призвала остальных собравшихся быстро покинуть место проведения акции. Сейчас на месте происшествия все еще находятся многие правоохранители.

Также в сети появилось видео с моментом прорыва полицейских противниками Марша равенства по ЛГБТК+, состоявшемуся сегодня в центре Киева.

Акция противников ЛГБТК+ в Киеве. Фото: hromadske

"Сейчас ультраправые готовятся провести свое шествие по Киеву" , — говорится в сообщении.

"Сотни людей собрались, приехали ветераны с ампутацией. Что это значит? Украинцам не все равно, военным не все равно. Люди хотят определять государственную политику, влиять на нее. Имеют на это полное право. Особенно военные и защищавшие эту страну", — сказал командир "Русского добровольческого корпуса", воюющий на стороне Украины Денис Никитин.

Ранее мы писали о том, как 16 июня в Киеве состоялся Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. Он производился впервые с начала полномасштабного вторжения, участие приняли около 500 человек.

Также мы сообщали, что в Киеве 14 июня прошла акция протеста против Марша Равенства , запланированного на 16 июня. Они призвали городские власти отменить мероприятие.