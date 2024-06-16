В Киеве провели марш против ЛГБТК+

После Марша равенства в центре Киева появилась новая толпа противников ЛГБТК+
В Киеве впервые за два года войны прошел Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. После марша на улицах Крещатика заметили новую толпу, участники которой выступают "за традиционные ценности".
Об этом сообщают украинские СМИ.
Акция представителей правых организаций
После завершения Марша равенства правые организации начали свою акцию. После его завершения часть их участников спустилась в метро. Полиция призвала остальных собравшихся быстро покинуть место проведения акции. Сейчас на месте происшествия все еще находятся многие правоохранители.
Также в сети появилось видео с моментом прорыва полицейских противниками Марша равенства по ЛГБТК+, состоявшемуся сегодня в центре Киева.
"Сейчас ультраправые готовятся провести свое шествие по Киеву" , — говорится в сообщении.
"Сотни людей собрались, приехали ветераны с ампутацией. Что это значит? Украинцам не все равно, военным не все равно. Люди хотят определять государственную политику, влиять на нее. Имеют на это полное право. Особенно военные и защищавшие эту страну", — сказал командир "Русского добровольческого корпуса", воюющий на стороне Украины Денис Никитин.
Ранее мы писали о том, как 16 июня в Киеве состоялся Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. Он производился впервые с начала полномасштабного вторжения, участие приняли около 500 человек.
Также мы сообщали, что в Киеве 14 июня прошла акция протеста против Марша Равенства , запланированного на 16 июня. Они призвали городские власти отменить мероприятие.
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