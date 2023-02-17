У Києві відновив роботу весь електротранспорт, – КМВА

Після перерви у два місяці: весь столичний електротранспорт відновив роботу
У Києві весь громадський транспорт повернуто на маршрути. Раніше через дефіцит електроенергії у столиці тимчасово не курсували тролейбуси та трамваї.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
-
Дефіциту немає: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо ситуації зі світлом
-
Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"
-
Пожежа на Одещині забрала життя пенсіонера
-
В росії розбився ще один гелікоптер: є загиблі
-
Сьогодні стартує Мюнхенська безпекова конференція: яка головна тема
-
Сі Цзіньпін виступить з промовою про мир на роковини російського вторгнення
-
Циганков зробив відверту заяву напередодні матчу Ла-Ліги проти "Альмерії"
-
"Хроніки подій з 24 лютого": MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню та кліп на неї
-
Під Лиманом завдяки аеророзвідці Нацгвардії було знищено понад 20 одиниць російської техніки
-
Сергій Братчук розповів, що відбуватиметься 24 лютого та до чого слід готуватися
Деталі
Як відомо, через постійні атаки росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні виник дефіцит електроенергії, через це столиця була змушена тимчасово відмовитись від електротранспорту на 56 днів.
Зараз же на 46 тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних — 195.
"Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів", — повідомив начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці вже цього року можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках. Наразі триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду.