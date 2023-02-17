У Києві відновив роботу весь електротранспорт, – КМВА

Через кризу в енергосистемі деякі види громадського транспорту не курсували

У Києві весь громадський транспорт повернуто на маршрути. Раніше через дефіцит електроенергії у столиці тимчасово не курсували тролейбуси та трамваї.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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Як відомо, через постійні атаки росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні виник дефіцит електроенергії, через це столиця була змушена тимчасово відмовитись від електротранспорту на 56 днів.

Зараз же на 46 тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних — 195.

"Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів", — повідомив начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці вже цього року можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках. Наразі триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду.