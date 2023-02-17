В Киеве возобновил работу весь электротранспорт, – КМВА

Из-за кризиса в энергосистеме некоторые виды общественного транспорта не курсировали

В Киеве весь общественный транспорт возвращен на маршруты. Ранее из-за дефицита электроэнергии в столице временно не курсировали троллейбусы и трамваи.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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Как известно, из-за постоянных атак россии на объекты критической инфраструктуры в Украине возник дефицит электроэнергии, поэтому столица была вынуждена временно отказаться от электротранспорта на 56 дней.

Сейчас же на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных — 195.

"Эффективная работа властей города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта. В последние дни, поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов", — сообщил начальник столичной военной администрации Сергей Попко.

Напомним, ранее мы писали, что в столице уже в этом году могут ввести безналичную оплату в маршрутках. В настоящее время продолжается работа по присоединению частных перевозчиков к автоматизированной системе оплаты проезда.