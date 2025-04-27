Яким буде новий Житній ринок — ексклюзивне інтерв'ю

Презентація оновленого плану реставрації Житнього ринку. Фото: Новини.LIVE

Дискусії навколо майбутнього київського Житнього ринку тривають протягом двох років. Кілька місяців тому REIT-компанія "Inzhur" запропонувала проєкт реставрації і оновлення комплексу. Однак, кияни та громадські активісти різко відреагували — висловили побоювання про втрату архітектурної цінності будівлі та знесення, а також будівництво на її місці чергового хмарочосу. Реакцією на критику стала презентація оновленого проєкту ринку.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на заході.

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Новий план Житнього ринку — без паркінгу і фітнесу

Інвестиційна компанія "Inzhur" презентувала оновлений архітектурний проєкт Житнього ринку. Основана мета не змінилась: перетворити місце на сучасний фермерський базар з гастрозонами. Під час першого показу плану інвестори зіштовхнулись з хвилею критики. Зі слів засновника компанії Андрія Журжія, всі коментарі киян стали рушієм до змін, тому в розробку внесли правки.

"Це був перший драфт. Перша пропозиція того, як ми бачимо в цілому Житній. Як ми бачимо його відновлення. Звичайно, що ніхто не планував прибирати панно, змінювати його архітектурний вигляд", — каже Андрій Журжій.

З архітектурного проєкту прибрали паркінг і ліфт, щоб не змінювати природний ландшафт. Також відмовились від теплиць і фітнес-зали. Торгова зона буде складтися з відкритих прилавків та критих лавок. Найголовніша претензія містян у плані тепер теж врахована — збереження металевого панно "З варяг у греки", стели і пелюсток на фасаді будівлі.

Ринок під захистом — проєкт договору між містом і власником

На презентації також представили проєкт юридичного договору, який має захистити Житній ринок від неблагонадійних забудовників.

"Ми чітко приписуємо термін — за три роки ви маєте провести капітальний ремонт, не менше 600 млн грн зобов'язані інвестувати, щоб не сталося так, що компанія приватизувала і помила, поміняла шибки і сказала: "Ну це все, весь ремонт". Великі інвестиції будуть захищати ринок від будь-якого бажання щось з ним зробити", — додав Журжій.

Проєкт договору про приватизацію Житнього ринку. Фото: Новини.LIVE

У документі прописані також і інші умови:

збереження архітектури — панно, форми, конструкція даху;

збереження висотності та поверховості;

збереження функціоналу Житнього ринку;

якщо будівля отримає статус культурної спадщини — дотримуватись вимог законодавства.

У разі порушення — інвестор має заплатити 10% штрафу від вартості ринку та повернути все у попередній стан. Якщо вимоги будуть проігноровані, то місто розірве договір в односторонньому порядку.

Чи отримає Житній ринок статус памʼятки?

Компанія "Inzhur" підтримує ідею киян надати Житньому ринку статус памʼятки. Петиція до КМДА була зареєстрована ще на початку квітня. Ініціатором виступила громадська організація "Спадщина". Документ підписали вже більше трьох тисяч громадян, втім це лише половина з потрібних підписів.

"Юридичний статус памʼятки архітектури — це перший необхідний крок для того, щоб починати діалог про реновацію цього простору. Тому що без юридичної гарантії щодо збереження ринку передавати його в оренду або приватну власність іншим компаніям це доволі ризиковано з огляду на ті кейси, які вже траплялися в Києві", — наголошує київський активіст Дмитро Перов.

Однак, питання наскільки швидко київська влада зможе надати відповідний статус залишається висіти у повітрі.

"Це питання політичної волі. Відповідну облікову документацію наша громадська організація розробила більше двох місяців тому і подала. Також над питанням захисту Житнього ринку працює Київський науковий методичний центр. Якщо буде політична воля, рішення міського голови Віталія Кличка щодо якнайшвидшого надання статусу, то він буде наданий", — говорить Перов.

Новий проєкт Житнього ринку. Фото: Новини.LIVE

Коли Житній ринок матиме другий шанс?

Хоча інвестори і презентували проєкт, втім чи буде він втілений невідомо. Місто ще не оголошувало аукціону.

"Відповідних торгів не було ні щодо оренди, ні щодо приватизації об'єкта. Коли вони будуть оголошені, а вони можуть і не бути, тоді буде більш предметна розмова", — коментує активіст Дмитро Перов.

Також і проєкт договору ще не є офіційним юридичним документом. Це пропозиція, яку може розглянути Київрада. Нині доля Житнього ринку залишається під питанням. Однак, поки міська влада зволікає, стеля будівлі продовжує перетворюватись на решето.

Нагадаємо, як кияни інвестували задля реставрації Житнього ринку. Також відомий шеф-кухар Євген Клопотенко критикував проєкт відновлення.