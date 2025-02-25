Євген Клопотенко розповів про оновлення Житнього ринку у Києві

Проєкт Відродження Житнього ринку. Фото: Новини.LIVE

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про зміни Житнього ринка у Києві. Його планують перетворити на сучасний фудхол на 600 місць.

Про це Євген Клопотенко розповів у коментарі Новини.LIVE у вівторок, 25 лютого.

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Житній ринок у Києві

Інвестиційний фонд Inzhur залучає кошти для придбання будівлі в місті та її повної реконструкції. Наразі вже є попередній проєкт відбудови:

Перший поверх — фудкорт і сцена для заходів;

другий — класичний ринок для фермерів;

третій — ресторан із панорамним видом на Поділ, фітнес-зала та теплиці.

Проєкт Відродження Житнього ринку. Фото: Новини.LIVE

Клопотенко наголосив, що Житній ринок необхідно змінювати та підтримувати. За його словами, він є частиною історії Києва та великим символом, тому його важливо зберегти.

Проєкт Відродження Житнього ринку. Фото: Новини.LIVE

"Треба зробити, щоб ринок лишався, щоб лишалося життя. Зараз це такий символ боротьби між минулим та майбутнім", — додав Клопотенко.

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Південний міст міг бути відкритий ще восени минулого року. Однак цього не сталося, і зараз він готує засідання Ради оборони.

Також Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення у справі про порушення з боку підрядника, який отримав фінансування для будівництва метро на Виноградар, але замість виконання робіт розмістив бюджетні кошти на депозитних рахунках.