Каким будет новый Житний рынок — эксклюзивное интервью

Презентация обновленного плана реставрации Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

Дискуссии вокруг будущего киевского Житнего рынка продолжаются на протяжении двух лет. Несколько месяцев назад REIT-компания Inzhur предложила проект реставрации и обновления комплекса. Однако киевляне и общественные активисты резко отреагировали — опасения потери архитектурной ценности здания и сноса, а также строительства очередного небоскреба. Реакцией на критику стала презентация обновленного проекта рынка.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на мероприятии.

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Инвестиционная компания Inzhur представила обновленный архитектурный проект Житнего рынка. Основная цель не изменилась: превратить место в современный фермерский базар с гастрозонами. Во время первого показа плана инвесторы столкнулись с волной критики. По словам основателя компании Андрея Журжия, все комментарии киевлян стали двигателем к изменениям, поэтому в разработку внесли правки.

"Это был первый драфт. Первое предложение того, как мы видим в целом Житний. Как мы видим его восстановление. Конечно, никто не планировал убирать панно, менять его архитектурный облик", — говорит Андрей Журжий.

Из архитектурного проекта убрали паркинг и лифт, чтобы не менять природный ландшафт. Также отказались от теплиц и фитнес-зала. Торговая зона будет состоять из открытых прилавков. Самая главная претензия горожан в плане теперь тоже учтена — сохранение металлического панно "Из варяг в греки", стелы и лепестков на фасаде здания.

Рынок под защитой — проект договора между городом и владельцем

На презентации также представили проект юридического договора, который должен защитить Житний рынок от неблагонадежных застройщиков.

"Мы четко прописываем срок — за три года вы должны провести капитальный ремонт, не менее 600 млн грн обязаны инвестировать, чтобы не случилось так, что компания приватизировала и помыла, поменяла стекла и сказала: "Ну, это все, весь ремонт". Большие инвестиции будут защищать рынок от любого желания что-то с ним сделать", — добавил Журжий.

Проект договора о приватизации Житнего рынка. Фото: Новини.LIVE

В документе прописаны также и другие условия:

сохранение архитектуры — панно, формы, конструкция крыши;

сохранение высотности и этажности;

сохранение функционала Житнего рынка;

если здание получит статус культурного наследия — соблюдение требования законодательства.

В случае нарушения инвестор должен заплатить 10% штрафа от стоимости рынка и вернуть все в прежнее состояние. Если требования будут проигнорированы, то город расторгнет договор в одностороннем порядке.

Получит ли Житний рынок статус памятника?

Компания Inzhur поддерживает идею киевлян предоставить Житному рынку статус памятника. Петиция в КГГА была зарегистрирована еще в начале апреля. Инициатором выступила общественная организация "Спадщина". Документ подписали уже более трех тысяч граждан, впрочем, это лишь половина из нужных подписей.

"Юридический статус памятника архитектуры — это первый необходимый шаг для того, чтобы начинать диалог о реновации этого пространства. Потому что без юридической гарантии по сохранению рынка передавать его в аренду или частную собственность другим компаниям довольно рискованно, учитывая те кейсы, которые уже случались в Киеве", — заявляет киевский активист Дмитрий Перов.

Однако вопрос, насколько быстро киевская власть сможет предоставить соответствующий статус, остается без ответа.

"Это вопрос политической воли. Соответствующую учетную документацию наша общественная организация разработала более двух месяцев назад и подала. Также над вопросом защиты Житнего рынка работает Киевский научный методический центр. Если будет политическая воля городского головы Виталия Кличко относительно скорейшего предоставления статуса, то он будет предоставлен", — говорит Перов.

Новый проект Житнего рынка, фото: Новини.LIVE

Когда Житний рынок выиграет второй шанс?

Хотя инвесторы и представили проект, будет ли он воплощен, неизвестно. Ведь город еще не объявлял аукцион.

"Соответствующих торгов не было ни по аренде, ни по приватизации объекта. Когда они будут объявлены, а могут и не быть, тогда будет более предметный разговор", — комментирует активист Дмитрий Перов.

Также и проект договора еще не является официальным юридическим документом. Это предложение, которое может рассмотреть Киевсовет. Сейчас судьба Житнего рынка остается под вопросом. Однако, пока городские власти медлят, потолок здания продолжает превращаться в решето.

Напомним, как киевляне инвестировали для реставрации Житнего рынка. Также известный шеф-повар Евгений Клопотенко критиковал проект восстановления.