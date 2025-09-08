Відео
Після удару РФ на Київщині немає газу — що кажуть в ОВА

Після удару РФ на Київщині немає газу — що кажуть в ОВА

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:39
Обстріл Київщини 8 вересня — в регіоні немає газопостачання
Газорозподільні мережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 8 вересня атакували Київську область. В результаті в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram. 

Читайте також:

Обстріли Київської області 8 вересня

Калашник розповів, що через обстріли у восьми населених пунктах Обухівського району упродовж 8 та 9 вересня не буде газу. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки.

Зазначається, що загалом газопостачання буде відключено для 8 093 абонентів. Послуга буде відновлена поступово.

Обстріл Київської області 8 вересня
Скриншот допису Миколи Калашника

Нагадаємо, 8 вересня Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області. На місці працюють рятувальники та енергетики.

Незадовго до цього Володимир Путін натякнув на російські удари по енергетиці. За його словами, "Москва дуже довго терпіла".

Київська область обстріли газопостачання війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
