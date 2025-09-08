Обстріл Київщини 8 вересня — в регіоні немає газопостачання

Після удару РФ на Київщині немає газу — що кажуть в ОВА
Російські війська у ніч проти 8 вересня атакували Київську область. В результаті в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.
Обстріли Київської області 8 вересня
Калашник розповів, що через обстріли у восьми населених пунктах Обухівського району упродовж 8 та 9 вересня не буде газу. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки.
Зазначається, що загалом газопостачання буде відключено для 8 093 абонентів. Послуга буде відновлена поступово.
Нагадаємо, 8 вересня Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області. На місці працюють рятувальники та енергетики.
Незадовго до цього Володимир Путін натякнув на російські удари по енергетиці. За його словами, "Москва дуже довго терпіла".
