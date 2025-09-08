Обстріл Київщини 8 вересня — в регіоні немає газопостачання

Газорозподільні мережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 8 вересня атакували Київську область. В результаті в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Обстріли Київської області 8 вересня

Калашник розповів, що через обстріли у восьми населених пунктах Обухівського району упродовж 8 та 9 вересня не буде газу. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки.

Зазначається, що загалом газопостачання буде відключено для 8 093 абонентів. Послуга буде відновлена поступово.

Скриншот допису Миколи Калашника

Нагадаємо, 8 вересня Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області. На місці працюють рятувальники та енергетики.

Незадовго до цього Володимир Путін натякнув на російські удари по енергетиці. За його словами, "Москва дуже довго терпіла".