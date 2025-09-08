Удар по ТЕС на Київщині: працюють рятувальники й енергетики

Росія атакувала енергетичний об’єкт у Київській області
Російська армія завдала масованого удару по українській енергосистемі. Під обстріл потрапив один із об’єктів теплової генерації на Київщині.
Про це повідомляє пресслужбі Міністерства енергетики України.
Росія атакувала об'єкт енергетики в Київській області
У Міненерго повідомили, що удар був спрямований по критично важливих цивільних об’єктах — енергогенерації, системах передавання та розподілу електроенергії, а також по газовій інфраструктурі, які не є військовими цілями. Це чергове свідоме знищення ворогом об’єктів цивільної інфраструктури.
"Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи", — повідомили у Міненерго.
На місці працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації енергопостачання.
Також в Міненерго повідомили, що у разі змін у графіках подачі світла громадян обіцяють оперативно інформувати через офіційні повідомлення.
Нагадаємо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін в одній зі своїх заяв натякнув, що дасть наказ атакувати об'єкти енергогенерації в Україні. Дехто з нардепів звернув увагу, що Росія уже нарощує атаки по енергооб'єктах в Україні, та відповіли, чи будуть знову блекаути.
