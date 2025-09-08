Відео
Росія атакувала енергетичний об'єкт у Київській області

Росія атакувала енергетичний об'єкт у Київській області

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 08:30
Удар по ТЕС на Київщині: працюють рятувальники й енергетики
Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне архівне: ДТЕК

Російська армія завдала масованого удару по українській енергосистемі. Під обстріл потрапив один із об’єктів теплової генерації на Київщині.

Про це повідомляє пресслужбі Міністерства енергетики України

У Міненерго повідомили, що удар був спрямований по критично важливих цивільних об’єктах — енергогенерації, системах передавання та розподілу електроенергії, а також по газовій інфраструктурі, які не є військовими цілями. Це чергове свідоме знищення ворогом об’єктів цивільної інфраструктури.

"Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи", — повідомили у Міненерго.

На місці працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації енергопостачання.

Також в Міненерго повідомили, що у разі змін у графіках подачі світла громадян обіцяють оперативно інформувати через офіційні повідомлення.

Нагадаємо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін в одній зі своїх заяв натякнув, що дасть наказ атакувати об'єкти енергогенерації в Україні. Дехто з нардепів звернув увагу, що Росія уже нарощує атаки по енергооб'єктах в Україні, та відповіли, чи будуть знову блекаути.

Міненерго Київська область обстріли ТЕС енергетика Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
