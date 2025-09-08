Обстрел Киевщины 8 сентября — в регионе нет газоснабжения

Газораспределительные сети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска в ночь на 8 сентября атаковали Киевскую область. В результате в Обуховском районе проходят аварийные работы газосети.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Обстрелы Киевской области 8 сентября

Калашник рассказал, что из-за обстрелов в восьми населенных пунктах Обуховского района в течение 8 и 9 сентября не будет газа. Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки.

Отмечается, что в целом газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов. Услуга будет восстановлена постепенно.

Напомним, 8 сентября Россия атаковала энергетический объект в Киевской области. На месте работают спасатели и энергетики.

Незадолго до этого Владимир Путин намекнул на российские удары по энергетике. По его словам, "Москва очень долго терпела".