Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев После удара РФ на Киевщине нет газа — что говорят в ОВА

После удара РФ на Киевщине нет газа — что говорят в ОВА

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:39
Обстрел Киевщины 8 сентября — в регионе нет газоснабжения
Газораспределительные сети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска в ночь на 8 сентября атаковали Киевскую область. В результате в Обуховском районе проходят аварийные работы газосети.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Киевской области 8 сентября

Калашник рассказал, что из-за обстрелов в восьми населенных пунктах Обуховского района в течение 8 и 9 сентября не будет газа. Речь идет об абонентах Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки.

Отмечается, что в целом газоснабжение будет отключено для 8093 абонентов. Услуга будет восстановлена постепенно.

Обстріл Київської області 8 вересня
Скриншот сообщения Николая Калашника

Напомним, 8 сентября Россия атаковала энергетический объект в Киевской области. На месте работают спасатели и энергетики.

Незадолго до этого Владимир Путин намекнул на российские удары по энергетике. По его словам, "Москва очень долго терпела".

Киевская область обстрелы газоснабжение война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации