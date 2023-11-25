Після ворожої атаки у Києві житлові будинки та установи залишилися без світла
У Києві внаслідок ворожого обстрілу без електроенергії залишилося 77 житлових будинків та 120 установ. Під час атаки було знеструмлено повітряну лінію.
Про це повідомляє Міненерго.
Що відомо про відключення
Наразі фахівці з'ясовують причини відключень. Також проводяться роботи з відновлення світла.
"Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина — пошкодження внаслідок обстрілу", — йдеться у повідомленні.
У Міненерго налошують, що нині триває обстеження постраждалих об'єктів.
Ворожа атака на столицю 25 листопада
На Київщині в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.
Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.
Нагадаємо, у житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.
Читайте Новини.LIVE!