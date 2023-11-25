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Після ворожої атаки у Києві житлові будинки та установи залишилися без світла

25 листопада 2023 08:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Після ворожої атаки у Києві житлові будинки та установи залишилися без світла
Енергетики проводять ремонтні роботи для відновлення світла. Ілюстартивне фото: ДТЕК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві внаслідок ворожого обстрілу без електроенергії залишилося 77 житлових будинків та 120 установ. Під час атаки було знеструмлено повітряну лінію.

Про це повідомляє Міненерго.

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Що відомо про відключення

Наразі фахівці з'ясовують причини відключень. Також проводяться роботи з відновлення світла.

"Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина — пошкодження внаслідок обстрілу", — йдеться у повідомленні. 

У Міненерго налошують, що нині триває обстеження постраждалих об'єктів.

наслідки атаки у Києві
Скриншот допису з Telegram Міненерго

Ворожа атака на столицю 25 листопада

На Київщині в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.

Нагадаємо, у житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.

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