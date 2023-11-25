У Києві знову лунають вибухи
Місцеві жителі Києва повідомляють про вибухи у місті. Наразі досі триває загроза застосування ворожих БпЛА.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Що відомо станом на зараз
Зазначається, що "шахеди" зафіксовано над житловим масивом Позняки.
Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про щонайменше три ударні дрони, які запустив ворог на територію Києва та області.
"Йде бойова робота! Залишайтеся в укритті", — наголосили у повідомленні.
Раніше у відомстві попереджали про кілька груп безпілотників, які рухалися у напрямку Києва з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, у Києві уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі міста. Наразі рятувальники прямують до місця влучання.
Також ми писали, що у житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.
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