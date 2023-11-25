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У Києві знову лунають вибухи

25 листопада 2023 07:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві знову лунають вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Місцеві жителі Києва повідомляють про вибухи у місті. Наразі досі триває загроза застосування ворожих БпЛА.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Зазначається, що "шахеди" зафіксовано над житловим масивом Позняки.

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram "Левый берег Киев"

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про щонайменше три ударні дрони, які запустив ворог на територію Києва та області. 

"Йде бойова робота! Залишайтеся в укритті", — наголосили у повідомленні. 

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Раніше у відомстві попереджали про кілька груп безпілотників, які рухалися у напрямку Києва з північно-східного напрямку. 

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, у Києві уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі міста. Наразі рятувальники прямують до місця влучання.

Також ми писали, що у житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки.

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