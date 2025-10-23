Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Пити неможливо — депутат різко розкритикував стан води у Києві

Пити неможливо — депутат різко розкритикував стан води у Києві

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 16:26
Оновлено: 16:26
Київська вода не придатна для пиття - Андрій Вітренко
Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

У Києві знову заговорили про якість води з-під крана. Депутат Київради від партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко заявив, що столичну воду пити неможливо, і назвав це ганьбою для місцевої влади.

Про це він повідомив під час ефіру програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

Київська вода не придатна для пиття

За словами Вітренка, "Київводоканал" не є комунальним підприємством, як вважають багато киян, а приватним акціонерним товариством, у якому громада володіє лише невеликою часткою.

"За правилами ЄС з крана має текти питна вода. І якщо саме це стане причиною, через яку Україну не приймуть до Євросоюзу — вибачте, але це ганьба місцевої влади", — наголосив Вітренко.

Він також різко розкритикував стан справ у "Київводоканалі", назвавши ситуацію в компанії "бардаком".

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, частина Одеси тимчасово залишилась без водопостачання. Подібна ситуація наразі спостерігається й в Одеській області. 

А також до цього у Чернігові через масштабне знеструмлення, спричинене ворожими обстрілами, тимчасово припинили роботу об’єкти КП "Чернігівводоканал". 

Київ водопостачання вода влада народні депутати
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації