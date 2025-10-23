Київська вода не придатна для пиття - Андрій Вітренко

Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

У Києві знову заговорили про якість води з-під крана. Депутат Київради від партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко заявив, що столичну воду пити неможливо, і назвав це ганьбою для місцевої влади.

Про це він повідомив під час ефіру програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Київська вода не придатна для пиття

За словами Вітренка, "Київводоканал" не є комунальним підприємством, як вважають багато киян, а приватним акціонерним товариством, у якому громада володіє лише невеликою часткою.

"За правилами ЄС з крана має текти питна вода. І якщо саме це стане причиною, через яку Україну не приймуть до Євросоюзу — вибачте, але це ганьба місцевої влади", — наголосив Вітренко.

Він також різко розкритикував стан справ у "Київводоканалі", назвавши ситуацію в компанії "бардаком".

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, частина Одеси тимчасово залишилась без водопостачання. Подібна ситуація наразі спостерігається й в Одеській області.

А також до цього у Чернігові через масштабне знеструмлення, спричинене ворожими обстрілами, тимчасово припинили роботу об’єкти КП "Чернігівводоканал".