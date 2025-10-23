Киевская вода не пригодна для питья - Андрей Витренко

Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

В Киеве снова заговорили о качестве воды из-под крана. Депутат Киевсовета от партии "Слуга Народа" Андрей Витренко заявил, что столичную воду пить невозможно, и назвал это позором для местной власти.

Об этом он сообщил во время эфира программы "Київський час".

Киевская вода не пригодна для питья

По словам Витренко, "Киевводоканал" не является коммунальным предприятием, как считают многие киевляне, а частным акционерным обществом, в котором громада владеет лишь небольшой долей.

"По правилам ЕС из крана должна течь питьевая вода. И если именно это станет причиной, по которой Украину не примут в Евросоюз — извините, но это позор местной власти", — подчеркнул Витренко.

Он также резко раскритиковал положение дел в "Киевводоканале", назвав ситуацию в компании "бардаком".

Напомним, что сегодня, 23 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Одесской области.

А также до этого в Чернигове из-за масштабного обесточивания, вызванного вражескими обстрелами, временно прекратили работу объекты КП "Черниговводоканал".