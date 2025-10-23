Видео
Пить невозможно — депутат раскритиковал состояние воды в Киеве

Дата публикации 23 октября 2025 16:26
обновлено: 16:48
Киевская вода не пригодна для питья - Андрей Витренко
Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

В Киеве снова заговорили о качестве воды из-под крана. Депутат Киевсовета от партии "Слуга Народа" Андрей Витренко заявил, что столичную воду пить невозможно, и назвал это позором для местной власти.

Об этом он сообщил во время эфира программы "Київський час".

Читайте также:

Киевская вода не пригодна для питья

По словам Витренко, "Киевводоканал" не является коммунальным предприятием, как считают многие киевляне, а частным акционерным обществом, в котором громада владеет лишь небольшой долей.

"По правилам ЕС из крана должна течь питьевая вода. И если именно это станет причиной, по которой Украину не примут в Евросоюз — извините, но это позор местной власти", — подчеркнул Витренко.

Он также резко раскритиковал положение дел в "Киевводоканале", назвав ситуацию в компании "бардаком".

Напомним, что сегодня, 23 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Одесской области.

А также до этого в Чернигове из-за масштабного обесточивания, вызванного вражескими обстрелами, временно прекратили работу объекты КП "Черниговводоканал".

Киев водоснабжение вода власть народные депутаты
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
