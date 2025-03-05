У Києві підлітка збила машина, внаслідок чого він на пів року втратив здатність ходити

Роман Кувшинов, який пів року не міг ходити внаслідок ДТП у Києві. Фото: КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1"

У Києві підліток потрапив під автомобіль і на пів року втратив можливість самостійно пересуватися. Однак лікарям все ж вдалося повернути хлопцеві здатність ходити.

Про це повідомили у КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1" у середу, 5 березня.

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До Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 підлітка доправила карета швидкої допомоги. Тоді лікарі виявили у хлопця струс мозку, закритий перелом малогомілкової кістки та відкритий перелом правої гомілки.

Потерпілим виявився 15-річний киянин Роман Кувшинов. Підліток п'ять років займався футболом. Однак останні пів року ігри своєї команди підліток лише дивився. Усе через ДТП, що трапилась із ним наприкінці літа: хлопець тоді якраз повертався з тренування. Аж раптом — просто на пішохідному переході — Романа збила машина.

Врятувати кінцівку юнака від ампутації та заново поставити його на ноги вдалося ортопедам-травматологам Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.

Роман Кувшинов, який не міг ходити пів року внаслідок ДТП у Києві. Фото: КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1"

Як лікарям вдалося поставити хлопця на ноги

Лікарі негайно забрали Романа в операційну. Там і виявили у хлопця: велика підшкірна вена ноги, що відповідає за кровопостачання стопи, була розрізана вздовж — самою ж кісткою хлопця. Для того, щоб зупинити кровотечу та очистити рану, лікарі виконали Роману оперативне втручання. Вони зашили вену й обробили рану. Потому встановили апарат зовнішньої фіксації кістки.

Перші два місяці після ДТП Роман провів у лікарні. Медики робили хлопцю перев’язки, здійснювали антибіотикотерапію. Під час перших двох операцій (їх у Романа було загалом чотири) боролися за "чистоту" рани, щоб не допустити розвитку інфекції та її наслідків.

Роман Кувшинов, який не міг ходити пів року внаслідок ДТП у Києві. Фото: КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1"

Далі підліток щомісяця приїжджав на рентген. Лікарі відстежували, чи добре консолідується, тобто зростається, перелом. А для кращого результату провели ще одну операцію — модифікацію (своєрідне "підтягування") апарату під наркозом.

Вперше наступити на ногу Роман зміг лише через п'ять місяців після ДТП. Увесь цей час він пробув з апаратом зовнішньої фіксації. І кістка успішно зрослась. Тож медики змогли забрати рамку апарату. Утім стрижні (це спеціальні фіксатори кістки) з нього довелося залишити. Ще через місяць, коли кістка зміцніла, Роману виконали останню — четверту — операцію. Під час неї медики вже забрали й стрижні.

Тепер Роман нарешті може ходити. За словами лікарів, через деякий час юнак навіть зможе повернутися на тренування з футболу.

Скриншот повідомлення КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1"

Нагадаємо, що нещодавно поліцейська машина вдарила автомобіль, що стояв попереду, після чого залишила місце аварії. За фактом ДТП за участю службового транспорту розпочато службове розслідування.

Крім того, на Херсонщині сталося ДТП, яке призвело до загибелі велосипедиста. В Посад-Покровському він зіткнувся з автомобілем заступника голови Херсонської ОВА.