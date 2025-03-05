В Киеве подростка сбила машина, в результате чего он на полгода потерял способность ходить

Роман Кувшинов, который полгода не мог ходить в результате ДТП в Киеве. Фото: КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1"

В Киеве подросток попал под автомобиль и на полгода потерял возможность самостоятельно передвигаться. Однако врачам все же удалось вернуть парню способность ходить.

Об этом сообщили в КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1" в среду, 5 марта.

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В Киеве парень в результате ДТП не мог ходить полгода

В Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 подростка доставила карета скорой помощи. Тогда врачи обнаружили у парня сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости и открытый перелом правой голени.

Пострадавшим оказался 15-летний киевлянин Роман Кувшинов. Подросток пять лет занимался футболом. Однако последние полгода игры своей команды подросток только смотрел. Все из-за ДТП, которое случилось с ним в конце лета: парень тогда как раз возвращался с тренировки. И вдруг — прямо на пешеходном переходе — Романа сбила машина.

Спасти конечность юноши от ампутации и заново поставить его на ноги удалось ортопедам-травматологам Киевской городской детской клинической больницы №1.

Роман Кувшинов, который не мог ходить полгода в результате ДТП в Киеве. Фото: КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1"

Как врачам удалось поставить парня на ноги

Врачи немедленно забрали Романа в операционную. Там и обнаружили у парня: большая подкожная вена ноги, отвечающая за кровоснабжение стопы, была разрезана вдоль — самой же костью парня. Для того чтобы остановить кровотечение и очистить рану, врачи провели Роману оперативное вмешательство. Они зашили вену и обработали рану. Затем установили аппарат внешней фиксации кости.

Первые два месяца после ДТП Роман провел в больнице. Медики выполняли парню перевязки, осуществляли антибиотикотерапию. В ходе первых двух операций (их у Романа было всего четыре) боролись за "чистоту" раны. Все, чтобы не допустить развития инфекции и ее последствий.

Роман Кувшинов, который не мог ходить полгода в результате ДТП в Киеве. Фото: КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1"

Далее подросток ежемесячно приезжал на рентген. Врачи отслеживали, хорошо ли консолидируется, то есть срастается, перелом. А для лучшего результата провели еще одну операцию — модификацию (своеобразное "подтягивание") аппарата под наркозом.

Впервые наступить на ногу Роман смог только через пять месяцев после ДТП. Все это время он пробыл с аппаратом внешней фиксации. И кость успешно срослась. Поэтому медики смогли забрать рамку аппарата. Впрочем, стержни (это специальные фиксаторы кости) из него пришлось оставить. Еще через месяц, когда кость окрепла, Роману выполнили последнюю — четвертую — операцию. Во время нее медики уже забрали и стержни.

Теперь Роман наконец-то может ходить. По словам врачей, через некоторое время юноша даже сможет вернуться на тренировки по футболу.

Скриншот сообщения КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1"

Напомним, что недавно полицейская машина ударила впереди стоящий автомобиль, после чего покинула место аварии. По факту ДТП с участием служебного транспорта начато служебное расследование.

Кроме того, на Херсонщине произошло ДТП, которое привело к гибели велосипедиста. В Посад-Покровском он столкнулся с автомобилем заместителя председателя Херсонской ОГА.