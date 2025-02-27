У Києві сталась аварія за участю авто поліції — відео
Поліцейська машина вдарила автомобіль, що стояв попереду, після чого залишила місце аварії. За фактом ДТП за участю службового транспорту розпочато службове розслідування.
Як повідомила поліція Києва у четвер, 27 лютого.
Що відомо про ДТП у Києві
"Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків", — пишуть правоохоронці.
Окрім того, на нього було складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів.
На ньому видно, що авто поліції ударило позаду позашляховик, а потім поїхало з місця аварії.
ДТП відбулась на в’їзді у Київ з боку Борисполя.
Поліція повідомила, що триває розслідування аварії.
Нагадаємо, у Полтаві вантажівка збила військового. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.
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