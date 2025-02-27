У Києві сталась аварія за участю авто поліції

ДТП на Броварському проспекті у Києві. Ілюстративне фото: t.me/kyivpatrol

Поліцейська машина вдарила автомобіль, що стояв попереду, після чого залишила місце аварії. За фактом ДТП за участю службового транспорту розпочато службове розслідування.

Як повідомила поліція Києва у четвер, 27 лютого.

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Пост поліції Києва. Фото: скріншот

Що відомо про ДТП у Києві

"Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків", — пишуть правоохоронці.

Окрім того, на нього було складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів.

На ньому видно, що авто поліції ударило позаду позашляховик, а потім поїхало з місця аварії.

ДТП відбулась на в’їзді у Київ з боку Борисполя.

Поліція повідомила, що триває розслідування аварії.

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