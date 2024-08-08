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Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження, і їй влаштують пікнік

8 серпня 2024 13:15
Катерина Османська - Редактор
Символ Київського зоопарку — горила Тоні святкує 50-річчя
Горила Тоні. Фото: ://t.me/vitaliy_klitschko
Катерина Османська - Редактор

У четвер, 8 серпня, єдина в Україні горила на прізвисько Тоні святкує свій День народження. Символу Київського зоопарку виповнилося 50 років. З нагоди свята йому влаштували пікнік.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та Київська міська державна адміністрація.

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"Сьогодні відомий мешканець Київзоо — горила Тоні — відзначає свій 50-річний ювілей! У порівнянні з віком людини це 90 років! У середньому горили живуть від 30 до 45 років. Тому Тоні є довгожителем. Він — найстаріша і найвідоміша горила Європи", — розповів Кличко.

  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 1
    Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 2
    Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 3
    Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 4
    Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 5
    Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
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За його словами, Тоні привезли до Києва з Німеччини 25 років тому. Тобто він вже пів життя — киянин. 

Водночас у КМДА додали, що на честь ювілею чотири дні поспіль для Тоні влаштовуватимуть особливі пікніки на його улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів. 

  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 6
    Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 7
    Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 8
    Святковий стіл для Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
  • Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження і їй влаштують пікнік - фото 9
    Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
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"Подивитися, як Тоні ласує смаколиками, можна щодня, з 8 до 11 серпня, о 10:30", — йдеться у повідомленні. 

Також у відомстві нагадали графік роботи центральних кас зоопарку:

  • у понеділок — з 12:00 до 17:00;
  • з вівторка до неділі — з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк — до 17:00, перебування на території — до 18:30.

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