Символ Київського зоопарку — горила Тоні святкує 50-річчя

Пів життя киянин — єдина горила в Україні святкує день народження, і їй влаштують пікнік
У четвер, 8 серпня, єдина в Україні горила на прізвисько Тоні святкує свій День народження. Символу Київського зоопарку виповнилося 50 років. З нагоди свята йому влаштували пікнік.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та Київська міська державна адміністрація.
Горилі Тоні — 50
"Сьогодні відомий мешканець Київзоо — горила Тоні — відзначає свій 50-річний ювілей! У порівнянні з віком людини це 90 років! У середньому горили живуть від 30 до 45 років. Тому Тоні є довгожителем. Він — найстаріша і найвідоміша горила Європи", — розповів Кличко.
-
Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
-
Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
-
Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
-
Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
-
Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
За його словами, Тоні привезли до Києва з Німеччини 25 років тому. Тобто він вже пів життя — киянин.
Водночас у КМДА додали, що на честь ювілею чотири дні поспіль для Тоні влаштовуватимуть особливі пікніки на його улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів.
-
Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
-
Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
-
Святковий стіл для Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
-
Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial
"Подивитися, як Тоні ласує смаколиками, можна щодня, з 8 до 11 серпня, о 10:30", — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві нагадали графік роботи центральних кас зоопарку:
- у понеділок — з 12:00 до 17:00;
- з вівторка до неділі — з 10:00 до 17:00.
Вхід у зоопарк — до 17:00, перебування на території — до 18:30.
Читайте Новини.LIVE!