Символ Київського зоопарку — горила Тоні святкує 50-річчя

Горила Тоні. Фото: ://t.me/vitaliy_klitschko

У четвер, 8 серпня, єдина в Україні горила на прізвисько Тоні святкує свій День народження. Символу Київського зоопарку виповнилося 50 років. З нагоди свята йому влаштували пікнік.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та Київська міська державна адміністрація.

Читайте також:

Горилі Тоні — 50

"Сьогодні відомий мешканець Київзоо — горила Тоні — відзначає свій 50-річний ювілей! У порівнянні з віком людини це 90 років! У середньому горили живуть від 30 до 45 років. Тому Тоні є довгожителем. Він — найстаріша і найвідоміша горила Європи", — розповів Кличко.

Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горила Тоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko 1 / 5

За його словами, Тоні привезли до Києва з Німеччини 25 років тому. Тобто він вже пів життя — киянин.

Водночас у КМДА додали, що на честь ювілею чотири дні поспіль для Тоні влаштовуватимуть особливі пікніки на його улюбленій зеленій фазенді, що на Острові звірів.

Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Святковий стіл для Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Горила Тоні. Фото: t.me/KyivCityOfficial 1 / 4

"Подивитися, як Тоні ласує смаколиками, можна щодня, з 8 до 11 серпня, о 10:30", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві нагадали графік роботи центральних кас зоопарку:

у понеділок — з 12:00 до 17:00;

з вівторка до неділі — з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк — до 17:00, перебування на території — до 18:30.