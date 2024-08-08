Символ Киевского зоопарка — горилла Тони отмечает 50-летие

Горилла Тони. Фото:://t.me/vitaliy_klitschko

В четверг, 8 августа, единственная в Украине горилла по прозвищу Тони отмечает свой День рождения. Символу Киевского зоопарка исполнилось 50 лет. По случаю праздника ему устроили пикник.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация.

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"Сегодня известный житель Киевзоо — горилла Тони — отмечает свой 50-летний юбилей! По сравнению с возрастом человека — это 90 лет! В среднем гориллы живут от 30 до 45 лет. Поэтому Тони является долгожителем. Он — самая старая и известная горилла Европы", — рассказал Кличко.

Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko 1/5 ​ 5

По его словам, Тони привезли в Киев из Германии 25 лет назад. То есть он уже пол жизни — киевлянин.

В то же время в КГГА добавили, что в честь юбилея четыре дня подряд для Тони будут устраивать особые пикники на его любимой зеленой фазенде на Острове зверей.

Горилла Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Горилла Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Праздничный стол для Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Горилла Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial 1/4 ​ 4

"Посмотреть, как Тони лакомится вкусностями, можно каждый день, с 8 по 11 августа, в 10:30", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили график работы центральных касс зоопарка:

в понедельник — с 12:00 до 17:00;

со вторника по воскресенье — с 10:00 до 17:00.

Вход в зоопарк — до 17:00, пребывание на территории — до 18:30.