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Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник

8 августа 2024 13:15
Катерина Османская - Редактор
Символ Киевского зоопарка — горилла Тони отмечает 50-летие
Горилла Тони. Фото:://t.me/vitaliy_klitschko
Катерина Османская - Редактор

В четверг, 8 августа, единственная в Украине горилла по прозвищу Тони отмечает свой День рождения. Символу Киевского зоопарка исполнилось 50 лет. По случаю праздника ему устроили пикник.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация.

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"Сегодня известный житель Киевзоо — горилла Тони — отмечает свой 50-летний юбилей! По сравнению с возрастом человека — это 90 лет! В среднем гориллы живут от 30 до 45 лет. Поэтому Тони является долгожителем. Он — самая старая и известная горилла Европы", — рассказал Кличко.

  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 1
    Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 2
    Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 3
    Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 4
    Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 5
    Горилла Тони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
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По его словам, Тони привезли в Киев из Германии 25 лет назад. То есть он уже пол жизни — киевлянин.

В то же время в КГГА добавили, что в честь юбилея четыре дня подряд для Тони будут устраивать особые пикники на его любимой зеленой фазенде на Острове зверей.

  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 6
    Горилла Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 7
    Горилла Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 8
    Праздничный стол для Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial
  • Полжизни киевлянин — единственная горилла в Украине празднует день рождения и ей устроят пикник - фото 9
    Горилла Тони. Фото: t.me/KyivCityOfficial
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"Посмотреть, как Тони лакомится вкусностями, можно каждый день, с 8 по 11 августа, в 10:30", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили график работы центральных касс зоопарка:

  • в понедельник — с 12:00 до 17:00;
  • со вторника по воскресенье — с 10:00 до 17:00.

Вход в зоопарк — до 17:00, пребывание на территории — до 18:30.

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