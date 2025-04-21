Чому Південний міст у Києві постійно ремонтують — пояснення від Київавтодору

Південний міст в Києві. Фото: "Місто Кия"

Південний міст у Києві потребує регулярного ремонту через низку факторів, які з роками лише поглиблюються. Як пояснив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко, споруда будувалася із розрахунками на зовсім інші навантаження та інтенсивність руху, ніж ті, що існують нині.

Про це Олександр Федоренко заявив в інтерв'ю "Вечірній Київ".

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Основною проблемою Південного мосту є те, що його конструкція була розрахована на вантажівки вагою 5–7 тонн і з урахуванням перспективи збільшення трафіку максимум на 20 років. Сьогодні ж інтенсивність руху на позакласних мостах, до яких належить і Південний, сягає 80–100 тисяч автомобілів на добу, причому часто це фури вагою 40–60 тонн, іноді й більше.

Як зазначив Олександр Федоренко, балки прогонових будов мають значні дефекти: корозію арматури, руйнування бетону, затікання води, утворення сталактитів. Унаслідок цього доводиться повністю замінювати окремі прогонові елементи на нові, розраховані вже на сучасні навантаження.

Міст будували за застарілими технологіями та неякісними матеріалами

Під час будівництва використовували лише тонку бетонну стяжку на балках, товщиною близько 5 см. Сьогодні ж на таких спорудах укладають армовану монолітну плиту завтовшки щонайменше 14 см. Також однією з вразливих точок мосту є ортотропна металева плита, яка занадто тонка для сучасних навантажень і не витримує вібрацій від великовагового транспорту. Через це руйнується асфальтобетонне покриття, відшаровується гідроізоляція, а дорожники змушені випробовувати різні матеріали й технології ремонту.

Федоренко наголошує: міст не є аварійним, однак у довгостроковій перспективі потребує повноцінної реконструкції, зокрема заміни ортотропної плити на більш міцну. Водночас у межах доступного фінансування пріоритет віддається тим спорудам, які перебувають у гіршому стані.

Що ремонтується зараз на Південному мосту

Наразі триває поточний ремонт як на бетонній, так і на металевій частині мосту. Планується проведення робіт з лівого на правий берег, а також ремонт тротуарної та консольної частин у зворотному напрямку.

Протягом останніх 10 років на Південному мосту вже проводили низку важливих робіт: ремонт вант (2007), анкерних прогонів (2009–2010), капітальний ремонт полотна на ортотропній плиті (2016), заміну 46 деформаційних швів, які за 40 років не оновлювалися й лише у 2023 році були замінені повністю. Саме ці старі шви стали джерелом протікань, що з часом зруйнували залізобетонні конструкції та вплинули на опорну здатність споруди.

"Тому маємо велику вигоду від того, що деформаційні шви повністю всі замінили. Ну а зараз будемо продовжувати ремонтувати мостове полотно разом з проїзною частиною", — сказав генеральний директор КК "Київавтодор".

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух Південним мостом через ремонтні роботи до серпня.

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