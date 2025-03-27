У Києві частково перекриють Південний міст до серпня 2025 року

Південний міст у Києві. Фото: Вечірній Київ

У Києві частково перекриють рух транспорту Південним мостом через масштабні ремонтні роботи. Обмеження триватимуть з 28 березня до 1 серпня 2025 року та стосуватимуться напрямку з лівого берега на правий.

Про це повідомила пресслужба "Київавтодор".

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Перекриття мосту пов’язане з проведенням поточного ремонту правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Роботи охоплять ділянку довжиною 650 метрів.

Згідно з повідомленням комунального підприємства "Київавтошляхміст", ремонт передбачає оновлення залізобетонної плити проїжджої частини, влаштування нового шару гідроізоляції та асфальтобетонного покриття.

Роботи виконуватимуться у два етапи з поетапним обмеженням руху. Першим етапом перекриють крайню ліву смугу руху і частково середню, другим – крайню праву та також частину середньої смуги. Такий підхід дозволить забезпечити часткову проїзність мостом упродовж усього терміну ремонту.

Карта руху. Фото: Київавтодор

У підприємстві нагадують, що Південний міст ще з 2021 року перебуває в обмежено працездатному стані та потребує комплексної реконструкції з урахуванням сучасних технічних вимог. До моменту такої реконструкції фахівці проводять регулярні роботи для підтримання його експлуатаційного стану.

Зокрема, у 2016–2023 роках на мосту повністю замінили деформаційні шви, а з 2024 року тривають роботи з оновлення тротуарної частини. Наразі ремонтують покриття, гідроізоляцію, огорожу, систему водовідведення та фасади залізобетонних конструкцій.

Нагадаємо, експерт назвав суму, яку витратять на реставрацію мостів в Києві.

Також Київська міська рада оголосила два тендери на ремонт пішохідних мостів у столиці.