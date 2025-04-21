Почему Южный мост в Киеве постоянно ремонтируют — объяснение от Киевавтодора

Южный мост в Киеве. Фото: "Город Кия"

Южный мост в Киеве требует регулярного ремонта из-за ряда факторов, которые с годами только усугубляются. Как пояснил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко, сооружение строилось с расчетами на совсем другие нагрузки и интенсивность движения, чем те, что существуют сейчас.

Об этом Александр Федоренко заявил в интервью "Вечернему Киеву".

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Основной проблемой Южного моста является то, что его конструкция была рассчитана на грузовики весом 5-7 тонн и с учетом перспективы увеличения трафика максимум на 20 лет. Сегодня же интенсивность движения на внеклассных мостах, к которым относится и Южный, достигает 80-100 тысяч автомобилей в сутки, причем часто это фуры весом 40-60 тонн, иногда и больше.

Как отметил Александр Федоренко, балки пролетных строений имеют значительные дефекты: коррозию арматуры, разрушение бетона, затекание воды, образование сталактитов. В результате приходится полностью заменять отдельные пролетные элементы на новые, рассчитанные уже на современные нагрузки.

Мост строили по устаревшим технологиям и некачественными материалами

Во время строительства использовали только тонкую бетонную стяжку на балках, толщиной около 5 см. Сегодня же на таких сооружениях укладывают армированную монолитную плиту толщиной не менее 14 см. Также одной из уязвимых точек моста является ортотропная металлическая плита, которая слишком тонкая для современных нагрузок и не выдерживает вибраций от тяжеловесного транспорта. Из-за этого разрушается асфальтобетонное покрытие, отслаивается гидроизоляция, а дорожники вынуждены испытывать различные материалы и технологии ремонта.

Федоренко подчеркивает: мост не является аварийным, однако в долгосрочной перспективе требует полноценной реконструкции, в частности замены ортотропной плиты на более прочную. В то же время в рамках доступного финансирования приоритет отдается тем сооружениям, которые находятся в худшем состоянии.

Что ремонтируется сейчас на Южном мосту

Сейчас продолжается текущий ремонт как на бетонной, так и на металлической части моста. Планируется проведение работ с левого на правый берег, а также ремонт тротуарной и консольной частей в обратном направлении.

В течение последних 10 лет на Южном мосту уже проводили ряд важных работ: ремонт вант (2007), анкерных прогонов (2009-2010), капитальный ремонт полотна на ортотропной плите (2016), замену 46 деформационных швов, которые за 40 лет не обновлялись и только в 2023 году были заменены полностью. Именно эти старые швы стали источником протечек, которые со временем разрушили железобетонные конструкции и повлияли на несущую способность сооружения.

"Поэтому имеем большую выгоду от того, что деформационные швы полностью все заменили. Ну а сейчас будем продолжать ремонтировать мостовое полотно вместе с проезжей частью", — сказал генеральный директор КК "Киевавтодор".

Напомним, в Киеве частично ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работ до августа.

Также в Китае построят и откроют самый высокий мост в мире.