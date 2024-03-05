Планировала продать 12 кг наркотиков — в Киеве будут судить женщину
В Киеве будут судить женщину, которая хотела сбыть 12 килограммов наркотиков. В ноябре прошлого года ее задержали "на горячем", женщине грозит 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 5 марта.
Что известно дело
В полиции рассказали, что женщину, которая хотела сбыть 12 килограммов наркотиков, задержали еще в ноябре прошлого года. Тогда правоохранители заметили автомобиль, остановившийся в лесопарковой зоне в безлюдном месте.
Водитель иномарки достала из багажного отделения запасное колесо и оставила на земле. Вместо него женщина положила в багажник другую автомобильную покрышку, которая лежала в лесополосе и начала движение. Ее остановили.
"При осмотре транспортного средства, в покрышке запасного колеса полицейские обнаружили 11 полиэтиленовых пакетов. Еще один пакет находился у женщины в сумке. При общении с ней выяснилось, что в свертках находится психотропное вещество "Альфа-PVP". Каждый пакет весил близко одного килограмма", — говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного производства полицейские установили, что женщина получила партию психотропов для дальнейшего мелкого сбыта в столице. Вывод химической экспертизы подтвердил, что изъятое является психотропным веществом "Альфа-PVP".
"Следователи объявили фигурантке о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу", — говорят правоохранители.
Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, недавно во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы. В настоящее время организаторы находятся под стражей.
Кроме того, в Киеве полиция задержала 20-летнего парня, сбывавшего кокаин с наценкой своим знакомым, требуя 200 долларов за грамм наркотика.
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