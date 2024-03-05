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Планировала продать 12 кг наркотиков — в Киеве будут судить женщину

5 марта 2024 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Планировала продать 12 кг наркотиков — в Киеве будут судить женщину
Задержана женщина, желающая продать наркотики. Фото: полиция Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве будут судить женщину, которая хотела сбыть 12 килограммов наркотиков. В ноябре прошлого года ее задержали "на горячем", женщине грозит 12 лет лишения свободы. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 5 марта.

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Что известно дело

В полиции рассказали, что женщину, которая хотела сбыть 12 килограммов наркотиков, задержали еще в ноябре прошлого года. Тогда правоохранители заметили автомобиль, остановившийся в лесопарковой зоне в безлюдном месте.

Водитель иномарки достала из багажного отделения запасное колесо и оставила на земле. Вместо него женщина положила в багажник другую автомобильную покрышку, которая лежала в лесополосе и начала движение. Ее остановили.

"При осмотре транспортного средства, в покрышке запасного колеса полицейские обнаружили 11 полиэтиленовых пакетов. Еще один пакет находился у женщины в сумке. При общении с ней выяснилось, что в свертках находится психотропное вещество "Альфа-PVP". Каждый пакет весил близко одного килограмма", — говорится в сообщении.

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Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция

В ходе расследования уголовного производства полицейские установили, что женщина получила партию психотропов для дальнейшего мелкого сбыта в столице. Вывод химической экспертизы подтвердил, что изъятое является психотропным веществом "Альфа-PVP".

"Следователи объявили фигурантке о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу", — говорят правоохранители.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения полиции в Telegram

Напомним, недавно во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы. В настоящее время организаторы находятся под стражей.

Кроме того, в Киеве полиция задержала 20-летнего парня, сбывавшего кокаин с наценкой своим знакомым, требуя 200 долларов за грамм наркотика.

Киев
суд
наркотики
полиция
продажа

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