Україна
Платіжки за відсутнє тепло — експерт пояснив, куди звернутися

Платіжки за відсутнє тепло — експерт пояснив, куди звернутися

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 23:46
Платіжка за опалення під час відключень — експерт порадив, що робити
Батарея. Ілюстративне фото: Freepik

У разі нарахувань за опалення, яке фактично не надавалося, споживачам варто звертатися зі скаргою безпосередньо до постачальника послуг. Такий механізм може дати результат, хоча й не є універсальним.

Про це в ефірі День.LIVE розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Що робити, якщо нарахували платіж за холодні батареї

За словами Омельченко, на відміну від електроенергії, де за відсутності світла лічильник не фіксує споживання, з теплопостачанням ситуація складніша — платіжки можуть надходити навіть за холодних батарей.

Експерт зазначив, що у подібній ситуації особисто подав письмову скаргу до "Київтеплоенерго" на керівництво компанії та попередив про можливе звернення до суду. Приблизно за тиждень підприємство відреагувало та скоригувало нарахування, скасувавши виставлені суми.

Водночас Омельченко підкреслив, що не може гарантувати аналогічний результат для всіх споживачів, однак у його випадку такий алгоритм дій виявився ефективним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям перерахують платіжки за комуналку через відсутність опалення та води  внаслідок морозів і ударі РФ.

А також депутатка заявила, що у Києві вже повинні розпочати підготовку до наступного опалювального сезону.

