Главная Киев Платежки за отсутствующее тепло — эксперт объяснил, куда обратиться

Платежки за отсутствующее тепло — эксперт объяснил, куда обратиться

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 23:46
Платежка за отопление во время отключений — эксперт посоветовал, что делать
Батарея. Иллюстративное фото: Freepik

В случае начислений за отопление, которое фактически не предоставлялось, потребителям следует обращаться с жалобой непосредственно к поставщику услуг. Такой механизм может дать результат, хотя и не является универсальным.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Что делать, если начислили платеж за холодные батареи

По словам Омельченко, в отличие от электроэнергии, где при отсутствии света счетчик не фиксирует потребление, с теплоснабжением ситуация сложнее - платежки могут поступать даже при холодных батареях.

Эксперт отметил, что в подобной ситуации лично подал письменную жалобу в "Киевтеплоэнерго" на руководство компании и предупредил о возможном обращении в суд. Примерно через неделю предприятие отреагировало и скорректировало начисления, отменив выставленные суммы.

В то же время Омельченко подчеркнул, что не может гарантировать аналогичный результат для всех потребителей, однако в его случае такой алгоритм действий оказался эффективным.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам пересчитают платежки за коммуналку из-за отсутствия отопления и воды вследствие морозов и удара РФ.

А также депутат заявила, что в Киеве уже должны начать подготовку к следующему отопительному сезону.

коммунальные услуги Киев отопление Киевтеплоэнерго платежки
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
