Україна
Головна Київ Київ вже повинен готуватися до опалювального сезону, — депутатка

Київ вже повинен готуватися до опалювального сезону, — депутатка

Дата публікації: 11 лютого 2026 20:00
Опалювальний сезон у Києві — готуватися до зими потрібно зараз
Пункти обігріву у Києві. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Київська влада повинна вже почати підготовку до наступного опалювального сезону. Наступного року усі будинки в столиці повинні бути з опаленням.

Про це заявила депутатка від "Європейської Солідарністі" Людмила Ковалевська, передає кореспондентка Новини.LIVE

Читайте також:

Ситуація з теплопостачання у Києві

Ковалевська закликала київську владу створити оперативний штаб при Раді оборони міста, який займатиметься підготовкою до зими. За її словами це потрібно робити вже зараз, а столична влада має думати стратегічно. 

"Ми вже бачимо, що багато будинків не зможуть бути підключені до опалення в цьому році. Давайте зробимо так, щоб у наступному році люди мали опалення та світло. Ситуація буде важка і в наступному році, бо зруйновані три центральні теплоелектростанції Києва. Але ж треба розуміти масштаб катастрофи і як з неї виходити", — зазначила депутатка. 

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що Київ не може перейти на локальні джерела тепла. Централізована систему теплопостачання столиці  є найбільшою в Європі і побудована колись під великі ТЕЦ. 

Також ми писали, що КМДА дає гроші на генератори для багатоповерхівок. Йдеться про надання цільових безвідсоткових позик на час воєнного стану та ще протягом пів року після його завершення.

Київ опалювальний сезон обстріли опалення війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
