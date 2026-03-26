Пляшки, сміття та бруд: Оболонська набережна у Києві у занедбаному стані
Оболонська набережна у Києві зараз перебуває у занедбаному стані. Там розкидані пляшки, сміття та бруд. Сама вода у Дніпрі залишається каламутною, що лише підкреслює загальну занедбаність прибережної смуги.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі День.LIVE.
В якому стані Оболонська набережна
Журналістка зафіксувала контраст між роботою комунальників та недбалістю самих містян на набережній. Лавки в задовільному стані, урни обладнані пакетами, пішохідна зона підметена. Проте варто спуститися до самої води, як візуальна картина кардинально міняється.
Серед качок і гілля берегова лінія рясніє наслідками чийогось дозвілля. Порожні пляшки та гори лушпиння від насіння прямо на піску — красномовний доказ того, що частина відпочивальників принципово ігнорує смітники. Сама вода у Дніпрі залишається каламутною, що лише підкреслює загальну занедбаність прибережної смуги.
Схожа ситуація спостерігається на іншій локації, біля пам'ятника Засновникам Києва. Кам'яні сходи та верхня частина площі ретельно прибрані. Але сама берегова смуга потопає в очереті та побутовому пластику.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві погода завтра порадує теплом до +18 °С. Вітер буде східний, 5-10 м/с.
Також ми писали, Київ виділить на енергостійкість лише 10 млрд грн зі свого бюджету. Решту — понад 50 млрд — мають залучити з різних джерел, зокрема через банки та інші фінансові механізми.
