Головна Київ Пляшки, сміття та бруд: Оболонська набережна у Києві у занедбаному стані

Пляшки, сміття та бруд: Оболонська набережна у Києві у занедбаному стані

Дата публікації: 26 березня 2026 23:08
Оболонська набережна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Оболонська набережна у Києві зараз перебуває у занедбаному стані. Там розкидані пляшки, сміття та бруд. Сама вода у Дніпрі залишається каламутною, що лише підкреслює загальну занедбаність прибережної смуги.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі День.LIVE

В якому стані Оболонська набережна

Журналістка зафіксувала контраст між роботою комунальників та недбалістю самих містян на набережній. Лавки в задовільному стані, урни обладнані пакетами, пішохідна зона підметена. Проте варто спуститися до самої води, як візуальна картина кардинально міняється.

Серед качок і гілля берегова лінія рясніє наслідками чийогось дозвілля. Порожні пляшки та гори лушпиння від насіння прямо на піску — красномовний доказ того, що частина відпочивальників принципово ігнорує смітники. Сама вода у Дніпрі залишається каламутною, що лише підкреслює загальну занедбаність прибережної смуги.

Оболонська набережна в Києві
Оболонська набережна в Києві. Фото: Новини.LIVE
Оболонська набережна в Києві
Сміття на Оболонській набережні. Фото: Новини.LIVE
Забруднена Оболонська набережна в Києві
Забруднення на Оболонській набережні. Фото: Новини.LIVE
Оболонська набережна в Києві
Оболонська набережна в Києві. Фото: Новини.LIVE
Стан Оболонської набережної в Києві
Забрудена Оболонська набережна. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація спостерігається на іншій локації, біля пам'ятника Засновникам Києва. Кам'яні сходи та верхня частина площі ретельно прибрані. Але сама берегова смуга потопає в очереті та побутовому пластику. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві погода завтра порадує теплом до +18 °С. Вітер буде східний, 5-10 м/с.

Також ми писали, Київ виділить на енергостійкість лише 10 млрд грн зі свого бюджету. Решту — понад 50 млрд — мають залучити з різних джерел, зокрема через банки та інші фінансові механізми.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
