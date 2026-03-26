Главная Киев Бутылки и мусор: Оболонская набережная в Киеве в запущенном состоянии

Бутылки и мусор: Оболонская набережная в Киеве в запущенном состоянии

Дата публикации 26 марта 2026 23:08
Оболонская набережная в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Оболонская набережная в Киеве сейчас находится в запущенном состоянии. Там разбросаны бутылки, мусор и грязь. Сама вода в Днепре остается мутной, что лишь подчеркивает общую запущенность прибрежной полосы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире День.LIVE.

В каком состоянии Оболонская набережная

Журналистка зафиксировала контраст между работой коммунальщиков и небрежностью самих горожан на набережной. Скамейки в удовлетворительном состоянии, урны оборудованы пакетами, пешеходная зона подметена. Однако стоит спуститься к самой воде, как визуальная картина кардинально меняется.

Среди уток и веток береговая линия пестрит последствиями чьего-то досуга. Пустые бутылки и горы шелухи от семечек прямо на песке - красноречивое доказательство того, что часть отдыхающих принципиально игнорирует мусорники. Сама вода в Днепре остается мутной, что лишь подчеркивает общую запущенность прибрежной полосы.

Оболонская набережная в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Мусор на Оболонской набережной. Фото: Новини.LIVE
Загрязнение на Оболонской набережной. Фото: Новини.LIVE
Оболонская набережная в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Загрязненная Оболонская набережная, фото: Новини.LIVE

Похожая ситуация наблюдается на другой локации, возле памятника Основателям Киева. Каменная лестница и верхняя часть площади тщательно убраны. Но сама береговая полоса утопает в камышах и бытовом пластике.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве погода завтра порадует теплом до +18 °С. Ветер будет восточный, 5-10 м/с.

Также мы писали, Киев выделит на энергоустойчивость только 10 млрд грн из своего бюджета. Остальные — более 50 млрд — должны привлечь из различных источников, в том числе через банки и другие финансовые механизмы.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
