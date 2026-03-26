Бутылки и мусор: Оболонская набережная в Киеве в запущенном состоянии
Оболонская набережная в Киеве сейчас находится в запущенном состоянии. Там разбросаны бутылки, мусор и грязь. Сама вода в Днепре остается мутной, что лишь подчеркивает общую запущенность прибрежной полосы.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире День.LIVE.
В каком состоянии Оболонская набережная
Журналистка зафиксировала контраст между работой коммунальщиков и небрежностью самих горожан на набережной. Скамейки в удовлетворительном состоянии, урны оборудованы пакетами, пешеходная зона подметена. Однако стоит спуститься к самой воде, как визуальная картина кардинально меняется.
Среди уток и веток береговая линия пестрит последствиями чьего-то досуга. Пустые бутылки и горы шелухи от семечек прямо на песке - красноречивое доказательство того, что часть отдыхающих принципиально игнорирует мусорники. Сама вода в Днепре остается мутной, что лишь подчеркивает общую запущенность прибрежной полосы.
Похожая ситуация наблюдается на другой локации, возле памятника Основателям Киева. Каменная лестница и верхняя часть площади тщательно убраны. Но сама береговая полоса утопает в камышах и бытовом пластике.
