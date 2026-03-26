Київ виділить на енергостійкість лише 10 млрд грн зі свого бюджету

Київська міська рада оцінила план енергостійкості столиці у 61 млрд гривень. Депутатка від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська заявила, що близько 10 млрд грн планують покрити з міського бюджету. Решту — понад 50 млрд — мають залучити з різних джерел, зокрема через банки та інші фінансові механізми.

Про це Ковалевська повідомила журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну на полях пленарного засідання Київради у четвер, 26 березня.

Plan енергостійкості Києва коштуватиме 61 млрд гривень

"61 млрд гривень — це був кошторис плану стійкості, який був поданий Києвом на прохання Кабміну. 10 мільярдів ми однозначно закриваємо власним бюджетом. Ще також ми будемо залучати і ресурси банків, ну і різні є варіанти залучення коштів", — сказала Ковалевська.

За її словами, уряд готовий сприяти Києву в тому, щоб отримати 51 млрд гривень різними способами.

"Хотілося би побачити, що дійсно ця підтримка є і що дійсно це сприяння буде. Скільки з 51 мільярда направляється в міський бюджет, а скільки в державні різні інституції, цього я вам сказати не можу. Це треба проводити окремі розрахунки, які здійснені в самому плані стійкості. Там це все є. Тобто які інституції за що мають відповідати, які кошти куди мають направлятись", — додала депутатка.

Як повідомляли Новини.LIVE, план енергостійкості Києва був затверджений 10 березня. Загалом план розрахований на три роки. Тому реалізація його першого етапу не забезпечить на 100% теплопостачання в місті.

Депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко розповів, що на забезпечення потреб критичної інфраструктури Київрада забере частину коштів із парків і скверів. За його словами, якби Київ почав це робити чотири роки тому, то він вже міг реалізувати всі ці проєкти.