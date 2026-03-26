Головна Київ

Київ виділить на енергостійкість лише 10 млрд грн зі свого бюджету

Дата публікації: 26 березня 2026 17:59
Депутати Київської міської ради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада оцінила план енергостійкості столиці у 61 млрд гривень. Депутатка від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська заявила, що близько 10 млрд грн планують покрити з міського бюджету. Решту — понад 50 млрд — мають залучити з різних джерел, зокрема через банки та інші фінансові механізми.

Про це Ковалевська повідомила журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну на полях пленарного засідання Київради у четвер, 26 березня.

План енергостійкості Києва коштуватиме 61 млрд гривень

"61 млрд гривень це був кошторис плану стійкості, який був поданий Києвом на прохання Кабміну. 10 мільярдів ми однозначно закриваємо власним бюджетом. Ще також ми будемо залучати і ресурси банків, ну і різні є варіанти залучення коштів", — сказала Ковалевська.

За її словами, уряд готовий сприяти Києву в тому, щоб отримати 51 млрд гривень різними способами.

"Хотілося би побачити, що дійсно ця підтримка є і що дійсно це сприяння буде. Скільки з 51 мільярда направляється в міський бюджет, а скільки в державні різні інституції, цього я вам сказати не можу. Це треба проводити окремі розрахунки, які здійснені в самому плані стійкості. Там це все є. Тобто які інституції за що мають відповідати, які кошти куди мають направлятись", — додала депутатка.

Як повідомляли Новини.LIVE, план енергостійкості Києва був затверджений 10 березня. Загалом план розрахований на три роки. Тому реалізація його першого етапу не забезпечить на 100% теплопостачання в місті.

Депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко розповів, що на забезпечення потреб критичної інфраструктури Київрада забере частину коштів із парків і скверів. За його словами, якби Київ почав це робити чотири роки тому, то він вже міг реалізувати всі ці проєкти.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
