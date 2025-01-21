Побиття 12-річної дівчини на Київщині — у поліції розповіли, хто причетний і що їм буде

Підлітки б'ють 12-ти річну дівчину. Фото: скриншот

Правоохоронці встановили особи причетних до побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві Київської області. В інциденті брали участь семеро підлітків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області в Facebook у вівторок, 21 січня.

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За даними правоохоронців, до інциденту причетні семеро підлітків віком від 12 до 16 років.

"Неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними слідства, підозрюваний здійснював психологічний тиск на потерпілу. Йому було повідомлено про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану.

"Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину. Досудове розслідування триває за фактом катування", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, дівчину у Білій Церкві побили 11 січня. Про знущання над дівчинкою правоохоронцям повідомила мати.

Раніше на Рівненщині в одному з ліцеїв вчитель застосував фізичну силу до учня восьмого класу. За цим інцидентом поліція відкрила кримінальне провадження.