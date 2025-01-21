Избиение 12-летней девушки на Киевщине — в полиции рассказали, кто причастен и что им будет

Подростки избивают 12-летнюю девочку. Фото: скриншот

Правоохранители установили личности причастных к избиению 12-летней девушки в Белой Церкви Киевской области. В инциденте принимали участие семеро подростков.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook во вторник, 21 января.

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По данным правоохранителей, к инциденту причастны семеро подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

"Несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, подозреваемый осуществлял психологическое давление на потерпевшую. Ему было сообщено о подозрении по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения.

"Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления. Досудебное расследование продолжается по факту пыток", — добавили правоохранители.

Напомним, девушку в Белой Церкви избили 11 января. Об издевательствах над девочкой правоохранителям сообщила мать.

Ранее в Ровенской области в одном из лицеев учитель применил физическую силу к ученику восьмого класса. По этому инциденту полиция открыла уголовное производство.