Побиття 14-річної дівчинки на Оболоні в Києві — прокуратура відреагувала

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У Києві в Оболонському районі підлітки побили 14-річну дівчинку. До них застосують заходи виховного характеру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у вівторок, 4 лютого.

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"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м.Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому (ч. 1 ст. 126 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Бійка в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Відео побиття дитини зʼявилося у соцмережах 23 січня. Внаслідок цього відбулося досудове розслідування, яким вдалося встановити, що напередодні інциденту підлітки посварились. Згодом вони почали бійку на спортивному майданчику.

Дві інші дівчини знімали подію на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту потерпіла повернулася додому, але нічого не розповіла батькам.

Дівчинку допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини за участі психолога. Інших підлітків — з використанням методики "зелена кімната".

"Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру", — йдеться у повідомленні.

Також на батьків дівчат були складені адміністративні протоколи за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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