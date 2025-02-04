Побиття 14-річної дівчинки на Оболоні в Києві — прокуратура відреагувала

Побиття дівчинки в Києві — у прокуратурі заявили про покарання
У Києві в Оболонському районі підлітки побили 14-річну дівчинку. До них застосують заходи виховного характеру.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у вівторок, 4 лютого.
Побиття дитини в Києві
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м.Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому (ч. 1 ст. 126 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Відео побиття дитини зʼявилося у соцмережах 23 січня. Внаслідок цього відбулося досудове розслідування, яким вдалося встановити, що напередодні інциденту підлітки посварились. Згодом вони почали бійку на спортивному майданчику.
Дві інші дівчини знімали подію на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту потерпіла повернулася додому, але нічого не розповіла батькам.
Дівчинку допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини за участі психолога. Інших підлітків — з використанням методики "зелена кімната".
"Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру", — йдеться у повідомленні.
Також на батьків дівчат були складені адміністративні протоколи за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей.
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