У Києві дві дівчини почубилися у ТРЦ — в поліції розкрили деталі

Правоохоронці працюють на місці злочину. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці встановили учасників бійки, яка сталася в одному з торгово-розважальних центрів. До інциденту причетні дві дівчини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у понеділок, 3 лютого.

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Поліцейські зазначили, що бійка сталася в одному з торгово-розважальних центрів Деснянського району столиці.

"Учасниці події — дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії. Їх разом з батьками було запрошено до управління поліції", — йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з представниками поліції учасниці інциденту повідомили, що конфлікт був вирішений. Мати неповнолітньої та сама неповнолітня відмовились від написання заяви. Однак поліцейські продовжують розслідування в рамках кримінальної справи, порушеної за ч. 2 ст. 296 КК України.

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