Избиение 14-летней девочки на Оболони в Киеве — прокуратура отреагировала

Правоохранители. Фото иллюстративное: facebook.com/vkgunpzp

В Киеве в Оболонском районе подростки избили 14-летнюю девочку. К ним применят меры воспитательного характера.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 4 февраля.

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Избиение ребенка в Киеве

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева в суд направлены ходатайства о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам 15-ти и 11-ти лет, которые били по лицу 14-летнюю знакомую (ч. 1 ст. 126 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Драка в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Видео избиения ребенка появилось в соцсетях 23 января. В результате этого состоялось досудебное расследование, которым удалось установить, что накануне инцидента подростки поссорились. Впоследствии они начали драку на спортивной площадке.

Две другие девочки снимали событие на телефон, а видео распространили среди сверстников. После инцидента потерпевшая вернулась домой, но ничего не рассказала родителям.

Девочку допросили ювенальный прокурор и дознаватель в Центре защиты прав ребенка с участием психолога. Остальных подростков — с использованием методики "зеленая комната".

"Учитывая то, что подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратурой в Оболонский районный суд направлены ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера", — говорится в сообщении.

Также на родителей девочек были составлены административные протоколы за уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Деснянском районе Киева на парковочной площадке торгового центра подрались подростки. Правоохранители установили причастных.

Ранее во Львове мужчина избил бывшую жену. В результате этого состоялось судебное заседание.