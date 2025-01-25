Поліція встановлює обтавини жорстокого побиття юнака на Київщині

Побиття. Фото ілюстративне: depositphotos.com

На Київщині поліцейські проводять перевірку за фактом побиття юнака в Бучанському районі. Про інцидент правоохоронці дізналися із соцмереж.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Поліції Київщини.

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Що відомо про побиття

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські в суботу, 25 січня, виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому зафіксовано, як підлітки б'ють хлопця.

Відомості про цю подію внесли до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту та всіх його учасників.

Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття 13-річної школярки. Двоє неповнолітніх дівчат били потерпілу, а третя знімала побиття на відео.

Також ми повідомляли, що поліцейські встановили особи десятьох причетних до побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. До кримінальної відповідальності зможуть притягнути лише одного з них, адже іншим ще не виповнилося 16 років.