Поліція встановлює обтавини жорстокого побиття юнака на Київщині

Побиття юнака на Київщині — інцидент розслідує поліція
На Київщині поліцейські проводять перевірку за фактом побиття юнака в Бучанському районі. Про інцидент правоохоронці дізналися із соцмереж.
Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Поліції Київщини.
Що відомо про побиття
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські в суботу, 25 січня, виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому зафіксовано, як підлітки б'ють хлопця.
Відомості про цю подію внесли до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту та всіх його учасників.
Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття 13-річної школярки. Двоє неповнолітніх дівчат били потерпілу, а третя знімала побиття на відео.
Також ми повідомляли, що поліцейські встановили особи десятьох причетних до побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. До кримінальної відповідальності зможуть притягнути лише одного з них, адже іншим ще не виповнилося 16 років.
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