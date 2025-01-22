Побиття дівчинки у Білій Церкві — поліція назвала головного фігуранта

Побиття дівчинки у Білій Церкві. Фото: скриншот

У Київські області поліція встановила особи десяти підлітків, які причетні до побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Правоохоронці повідомили, що до Кримінальної відповідальності може бути притягнутий лише один з учасників цієї події, якому є 16 років.

Про це заявив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Віктор Луговий на брифінгу в середу, 22 січня.

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Кого притягнуть до відповідальності

Правоохоронці повідомили, що у справі про побиття 12-річної дівчинки кримінальній відповідальності підлягає тільки один з фігурантів справи — 16-річний хлопець, якому вже повідомлено про підозру.

Інші учасники не можуть бути суб'єктами злочину, оскільки не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Повнолітньому фігуранту справи загрожує покарання за статтею 127 ККУ (катування), яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також його можуть притягнути за частиною 4 статті 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою). За це хлопець може потрапити за грати на 7-12 років.

Зазначено, що батьки учасників побиття не нестимуть кримінальної відповідальності. Як їх покарати — вирішить суд.

Портрет підозрюваного

"Дитина як дитина, ходила в школу, не потрапляла у поле зору правоохоронних органів, не було підстав для того, аби брали під контроль", — повідомили в поліції характеристики підозрюваного.

Правоохоронці також розповіли, що хлопець відвідував гурток "Лицарська звитяга", де не привчали до вчинення подібних дій.

"Відіграв роль натовп і там він проявив себе по-іншому", — пояснили в поліції.

Правоохоронці також наголосили, що кожній адекватній дитині має бути соромно за вчинення подібних дій.

Нагадаємо, у Білій Церкві підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку. У цю справу втрутилася поліція. Вона встановила особи учасників цього злочину.