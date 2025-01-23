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Відкрили кримінальну справу за фактом побиття школярки в Києві

23 січня 2025 22:28
Ольга Антоновська - редактор
Побиття школярки в Києві — поліція відкрила кримінальне провадження
Українські поліцейські. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки. Інцидент стався в Оболонському районі Києва, відео знущань поширили в мережі.

Про це повідомила поліція Київської області в четвер, 23 січня.

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Відомо, що до злочину причетні дівчата, на кілька років старші за потерпілу. Підлітки покликали школярку на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт.

"Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження", — зазначили у поліції.

Двоє дівчат побили школярку в Києві
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Наразі правоохоронці встановили особу потерпілої. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту — 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, яка знімала відео знущань з потерпілої на телефон. Особу третьої учасниці конфлікту встановлюють.

За цим фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої і мордування).

Нагадаємо, в одному з телеграм-каналів з'явилось відео з побиттям школярки в Києві — дівчину били по обличчю. Після цього поліція розпочала перевірку.

Поліція встановила особи причетних до інциденту, що стався в Білій Церкві Київської області. Там підлітки побили 12-річну дівчину.

Київ підлітки поліція побиття знущання школярі

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