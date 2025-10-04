У Києві водія Mercedes, який побив велосипедиста, взяли під варту

Фігурант в суді. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві відбувся суд у справі про побиття велосипедиста водієм автомобіля Mercedes. Його взяли під варту.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у суботу, 4 жовтня.

Побиття велосипедиста в Києві

"Водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста, взято під варту на 30 діб без права внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Фігурант у залі суду. Фото: поліція Києва

На взятті під варту наполягали слідчі Подільського управління поліції та прокурори Подільської окружної прокуратури.

Наразі триває досудове розслідування. Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Підозри фігуранту

"Ми-Україна" повідомляли із залу суду, що водію автомобіля оголосили підозри в побитті та залишення постраждалого у небезпеці.

Підозрюваним виявився Олександр Хілик, якого вже обвинувачують у справі щодо розкрадання 25 мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених для закупівлі зимової форми для Київської тероборони.

В якому стані постраждалий велосипедист

Подруга побитого велосипедиста Владислава у коментарі "Ми-Україна" розповіла про стан велосипедиста.

"Він не зможе ще працювати дуже довго, мінімум пів року. Лікарі сказали, що вони поки не можуть давати прогнозів, оскільки треба перевірки постійні робити, але це дуже серйозні наслідки, навіть якщо розсмокчеться крововилив, все одно може бути і епілепсія, і що завгодно", — зазначила дівчина.

За її словами, наслідки побиття на все життя.

Поведінка обвинуваченого після інциденту

Владислава зазначила, що фігурант не виходив на звʼязок після бійки та не намагався попросити вибачення, а також не пропонував допомогу.

"Ми взагалі не знали, хто він і що він. Коли поліція опублікувала, що його затримали і лише, коли ми побачили те відео жахливе, то тоді ми зрозуміли, що сталося", — каже вона.

Що заявляв Хілік у суді

Фігурант заявив, що його дружині стало погано, а з чоловіком, якого він побив, "було все нормально".

"І було біля нас, мені здається, чотири-п'ять осіб, які сказали, що вони викликають швидку. Дружина попросила, бо їй погано, і люди сказали: "Їдьте, вам це не треба", — сказав він.

Крім того, Хілік стверджує, що не сварився з велосипедистом.

За його словами, він ""дуже спокійна людина" і хотів поїхати з місця інциденту до бійки.

Нагадаємо, речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова повідомила, що Хілік уже помічений в інших кримінальних справах.

А 2 жовтня у Кривому Розі напали на працівників ТЦК, які наразі перебувають в лікарні.