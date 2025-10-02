Відео
Водія, що побив велосипедиста, судили у справі на 25 млн грн

Водія, що побив велосипедиста, судили у справі на 25 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:05
Прокуратура оскаржує нічний арешт водія, який побив велосипедиста у Києві
Нападник залишив велосипедиста без свідомості обабіч дороги. Фото: кадр з відео

У Києві прокуратура оскаржує рішення суду, який відправив під нічний домашній арешт водія Mercedes-Benz. Чоловік жорстоко побив велосипедиста за зауваження через неправильне паркування авто. Окрім того, підозрюваний уже був фігурантом гучної кримінальної справи.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі програми "Київський час".

Прокуратура проти нічного домашнього арешту для водія, який побив велосипедиста

За її словами, прокурори вже подали апеляційну скаргу. Вона наголосила, що розслідування перебуває на початковій стадії, тож у справі можливе уточнення кваліфікації злочину. Зокрема, йдеться про статтю щодо залишення людини в небезпеці, адже водій залишив потерпілого у непритомному стані та поїхав із місця події.

Окрім того, як виявилось, підозрюваний уже помічений в інших кримінальних справах, зокрема на закупівлях для потреб військових.

"Я зазначу, що санкція статті за тяжкі тілесні ушкодження передбачає до восьми років позбавлення волі. Однак цей чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронних органів. Можемо зазначити, що він є обвинуваченим в іншій справі, яка слухається вже в Деснянському районному суді Києва. Це справа про закупівлю форми для військових ТРО на 25 млн грн", — зауважила Винокурова. 

Нагадаємо, інцидент стався після того, як велосипедист зробив зауваження через припарковану на велодоріжці машину. У відповідь водій кілька разів сильно ударив його по обличчю, від чого потерпілий знепритомнів.

Водій просто відтяг велосипедиста до узбіччя, після чого швидко поїхав геть. У 40-річного киянина діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині жорстоко битами побили ветерана війни. Поліція розпочала перевірку. 

Також у Києві кілька днів тому сталася масова бійка.

Київ бійка побиття травма водій
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
